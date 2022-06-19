أنطونيو نوسا: نيمار النرويج وزميل هالاند المنتظر في المنتخب

صاحب الـ17 عامًا هو أصغر هداف في تاريخ الدوري البلجيكي ونادي كلوب بروج، وينتظر لحاقه بهالاند في المنتخب النرويجي..

في 27 يونيو 2021، وفي مباراة ضد البطل بودو/جليمت، استلم الجناح الأيسر لستابيك الكرة على خط التماس، وانطلق بالكرة إلى منطقة الجزاء، وأودع الكرة في الزاوية العلوية.

كانت تلك هي المباراة الاحترافية الثالثة لأنطونيو نوسا.

تمر كرة القدم النرويجية بفترة جيدة، حيث تمتلك مهاجم قوي متوقع أن يتحمل المسؤولية في السنوات المقبلة هو إرلينج هالاند، ولديها أيضًا مارتن أوديجارد.

الشيء المفقود الآن من هجومهم في المستقبل هو لاعب مهاري، يمكنه مراوغة دفاعات الخصم لخلق فرصة.

قد يكون نوسا على بعد عام أو عامين من الانضمام إلى هالاند وأوديجارد في المنتخب النرويجي، ولكن بالنظر إلى الطريقة التي بدأ بها الشاب البالغ من العمر 17 عامًا مسيرته، فمن غير المرجح أن يكون ذلك بعيدًا.

يعد نوسا ثاني أصغر هداف في تاريخ الدوري النرويجي - خلف أوديجارد فقط - وأصغر هداف في تاريخ كلوب بروج، وهو اسم يمكن يرافق عظماء اللعبة إذا وصل إلى إمكاناته.

Det er alltid ledig i krysset, Antonio Nusa! ❌💣 pic.twitter.com/tECln8wdBa — Eliteserien (@eliteserien) June 28, 2021

قال نوسا لـ Aftonposten في أبريل 2021: "أحب خلخلة الدفاع. نيمار هو قدوتي لأنه يخلق الفرص بمهارته على أرض الملعب من خلال مراوغته، مثلي تمامًا. إنه أحد أفضل اللاعبين في العالم."

يقول ماتس سولهايم، زميله السابق في فريق ستابيك: "أستطيع أن أرى أوجه التشابه مع نيمار في حركات نوسا وفي الطريقة التي يستخدم بها الكرة".

"لا تزال هناك فجوة صغيرة بينهما، لكن يمكنه الوصول إلى مستوى البرازيلي."

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قد تكون مبالغة كبيرة عندما نتحدث عن لاعب شارك فقط في 17 مباراة مع فريق كبير، ولكن ليس مفاجئًا بالنظر إلى أرقام نوسا في وطنه.

بعد أن انضم إلى ستابيك في سن 13 عامًا من فريق لانجوس إل في الدوري الأدنى، شق نوسا طريقه إلى الفريق الأول في مايو 2021، بعد أقل من شهر من عيد ميلاده السادس عشر.

بعد الهدف الذي سجله في بودو/جليمت، أحرز هدفين في فايكنج في أول بداية له في الأسبوع التالي، ويفضل بشكل عام اللعب في الجهة اليسرى والقطع إلى اليمين - كلا الهدفين ضد فايكينج كانا بيساره الأضعف.

16 år og tre mål på to kamper! ⚽️⚽️⚽️ For en inntreden Antonio Nusa har hatt i Eliteserien, @Stabaek! 🤩 pic.twitter.com/K51SotwV3z — Eliteserien (@eliteserien) July 2, 2021

قال جونار هالي مدافع ليدز يونايتد السابق الذي يدرب النرويج تحت 16 عامًا عن نوسا بعد استدعائه لأول مرة: "يتمتع أنطونيو ببعض المهارات الرائعة بالكرة التي تجعله مثيرًا للغاية".

"يمكنه التحدي والتغلب على الخصوم وخلق عدم التوازن، ولكن ما يميزه حقًا عن الآخرين في ذلك العمر هو أنه يتمتع بميزة الإنهاء."

على الرغم من التغيير في إدارة ستابيك، واصل نوسا الأداء الجيد، وأثار إعجاب المدرب الجديد إيريك كيونو، الذي قام بدوره ببناء هجوم فريقه على الشاب.

وقال كيونو: "أنطونيو سيتطور إلى لاعب رائع. من النادر رؤية مثل هذا المراوغ الجيد في النرويج.

"سرعته وتوازنه وأسلوبه شيء آخر. سيكون من المثير متابعة مسيرته ".

لسوء حظ أنصار ستابيك، عليهم الآن متابعة مسيرة نوسا المهنية من بعيد، بعد اتخاذ القرار في أغسطس 2021 لبيع اللاعب الشاب إلى كلوب بروج في صفقة قيمتها 3 ملايين يورو (2.6 مليون جنيه استرليني / 3.5 مليون دولار).

وبعد أن قضى غالبية الموسم مع فريق الشباب، سجل ثاني ظهور له في بلجيكا بهدف لا يُنسى.

👏 | Antonio Nusa scoorde z'n eerste #JPL-goal in de match van het jaar! ✨ #USGCLU pic.twitter.com/c6GBrV8dWd — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) May 9, 2022

أمنت تسديدة نوسا في الثواني الأخيرة ضد يونيون سان جيلواز الفوز الذي حول في نهاية المطاف سباق اللقب في اتجاه بروج.

في عمر 17 عامًا و 21 يومًا، حطم الرقم القياسي الذي كان قد سجله سابقًا ديرك هينديريكس في عام 1974 كأصغر هداف للنادي على الإطلاق، قبل أن يُمنح بدايته الأولى للنادي في اليوم الأخير من الموسم ضد غريمه التقليدي أندرلخت.

المزيد من الفرص يجب أن تتبع في 2021-22 لنوسا، حيث يعتقد البعض أنه اتخذ القرار الصحيح قبل نقلته الكبرى، بدلاً من الذهاب إلى نادٍ من كبار أوروبا كما قعل أوديجارد مع ريال مدريد في عام 2015.

قال نوسا الذي قد يمثل نيجيريا بدلاً من النرويج عن زميله المحتمل في المنتخب في المستقبل: "سمعت أن الناس تحدثوا عني وعنه، وهذا رائع، لكنني لا أقارن نفسي بالآخرين".

"لا أفكر كثيرًا فيما فعله الآخرون عندما كانوا في سن 16 عامًا. أنا فقط أكمل طريقي، ثم سنرى إلى أي مدى ستأخذني ".

طريقة نوسا تقوده في اتجاه يوصله إلى القمة. من المؤكد أن النرويج وهالاند يأملان في ذلك.