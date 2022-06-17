ماركينيوس: مارتينيلي الجديد وأول صفقات آرسنال في سوق الانتقالات الصيفية 2022

أكمل صاحب الـ19 عامًا انتقاله بقيمة 3 ملايين جنيه استرليني إلى استاد الإمارات بعد اللعب مع الفريق الأول في ساو باولو على مدار العام الماضي

في المرة الأخيرة التي ذهب فيها آرسنال للدوري البرازيلي لضم موهبة جديدة، سارت الأمور على ما يرام.

تحول مارتينيلي من لاعب غير معروف في الدرجة الرابعة في بلاده إلى واحد من أكثر المهاجمين الواعدين في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولعب على الصعيد الدولي مع منتخب بلاده البرازيل.

الآن، يحاول آرسنال تكرار الأمر، حيث جلب مهاجمًا شابًا آخر من أمريكا الجنوبية يحلم بارتداء قميص السليساو.

أكمل الجانرز صفقة بقيمة 3 ملايين جنيه استرليني (3.8 مليون دولار) لإحضار ماركينيوس البالغ من العمر 19 عامًا إلى استاد الإمارات، حيث أصبح أول توقيع لميكيل أرتيتا في سوق الانتقالات الصيفية 2022، فهل ضم آرسنال مارتينيلي آخر؟

بالتأكيد، عندما يتعلق الأمر بالطريقة التي يتحرك بها ماركينيوس على أرض الملعب، هناك أوجه تشابه.

إذا اخترت كلمة واحدة فقط لوصف نجم آرسنال الجديد في الملعب فستكون "السرعة".

بعد ثلاث مباريات شارك فيها كبديل، اختار المدرب هرنان كريسبو الشاب في تشكيلته لمباراة إياب دور الستة عشر لكأس ليبرتادوريس ضد راسينج كلوب.

مع انتهاء مباراة الذهاب بالتعادل 1-1، كان على الفريق الفوز في الأرجنتين، ونجح في ذلك بفضل ماركينيوس.

أرهق اللاعب دفاعات راسينج بسرعته في فوز ساو باولو 3-1، وتسبب في الهدف الأول بتسديدة في القائم تابعها ريجوني بكرة في المرمى، قبل أن يسجل نجم آرسنال الجديد هدفه الاحترافي الأول.

أنهى ريجوني النتيجة بعد ذلك، مستغلًا الشباك الفارغة بعد عرضية من ماركينيوس، أرسلها بعد سحب اثنين من المدافعين.

كانت تلك لحظة التتويج الأولى في رحلة التي بدأت لماركينيوس عندما التحق بأكاديمية ساو باولو في سن الثامنة.

برز على الفور، وبينما كان يشق طريقه عبر الفئات العمرية، لعب دورًا رئيسيًا في عدد من المواسم.

قدم لنا دليلاً على أنه قد يصبح لاعبًا مميزًا، عندما انضم إلى فريق النادي تحت 20 عامًا، والذي يديره أسطورة فنربخشة أليكس دي سوزا.

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في ثلاث مباريات فقط تحت إشراف أليكس، سجل ماركينيوس هدفين وقدم تمريرتين حاسمتين، على الرغم من اللعب ضد خصوم كانوا أكبر منه بسنتين أو ثلاث سنوات.

ذهب أليكس بسرعة إلى كريسبو للتوصية بضم الشاب إلى صفوف الفريق الأول، وتمت دعوة ماركينيوس للتوقف عن التدريب في أكاديمية كوتيا بالنادي، وبدلاً من ذلك انضم إلى الفريق الأول في ملعب تدريب بارا فوندا في ساو باولو، والذي يقع على بعد خمس دقائق سيرا على الأقدام من المنزل الذي نشأ فيه.

لا يبدو أن التدريب جنبًا إلى جنب مع داني ألفيش وميراندا يثير الدهشة لدى ماركينيوس، الذي تلقى تدريبه من كريسبو.

أظهر مستواه في المباراة ضد راسينج أنه استمع إلى نصيحة مدربه، حيث جاءت بعد 10 أيام فقط من ظهوره الاحترافي لأول مرة مما جعل الأمر أكثر إثارة للإعجاب.

وقال كريسبو بعد الفوز على راسينج: "بالحديث عن ماركينيوس، ظهر لأول مرة منذ أسبوع والليلة كان نجم المباراة".

"هو لاعب نشأ في كوتيا، وعندما تراه يأتي ويفعل ما فعله، فهذا يمنحك ارتياحًا كبيرًا.

"لا يهمني إذا كنت تبلغ من العمر 40 أو 18 عامًا إذا تدربت جيدًا وأعتقدت أنه يجب عليك اللعب، فعندئذ ستلعب."

فوز ليبرتادوريس كان أبرز أحداث مسيرة ماركينيوس في ساو باولو، وهذا لا يعني الحزن مع إتاحة له فرص أخرى للتألق.

غادر النادي بعد أن سجل أربعة أهداف وقدم ثلاث تمريرات حاسمة في 41 مباراة، على الرغم من أن متوسط بقائه في أرض الملعب هو ​​35 دقيقة فقط في كل مباراة.

في حين أن مشجعي أرسنال قد يقومون بإجراء مقارنات مع مارتينيلي، فإن المشجعين في ساو باولو الذي تركه يعتقدون أنه يشبه أكثر لوكاس مورا.

سعى ساو باولو كثيرًا للاحتفاظ بلاعبه، وحاول الحصول على توقيعه على عقدٍ جديد بحسب مصادر جول، براتب يزيد بـ13 ضعف عن راتبه الحالي.

ومع ذلك، قرر ماركينيوس بداية مغامرة جديدة في الدوري الإنجليزي من بوابة آرسنال.