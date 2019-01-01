بعد انضمامه بثلاثة أسابيع سكرتل يفسخ تعاقده مع أتلانتا

لاعب ليفربول السابق يرحل عن أتلانتا بعد قرابة شهر من انضمامه

فيسبوك تويتر بلال محمد

أشارت تقارير صحفية، إلى أن المدافع السلوفاكي مارتن سكرتل، قام بفسخ تعاقده مع فريق أتلانتا الإيطالي بعد ثلاثة أسابيع من انضمامه.

وانضم صاحب الـ 34 عاماً إلى أتلانتا، الشهر الماضي بعقد يمتد إلى موسم واحد، في صفقة انتقال حر بعد نهاية رحلته مع فنربخشة التركي.

وشارك لأول مرة الأسبوع الماضي أمام سبال في المباراة التي ربحها فريقه بثلاثة أهداف لهدفين، وكان من المتوقع أن يجلس على مقاعد البدلاء اليوم أمام تورينو.

ووفقاً لصحيفة لاجزيتا ديلو سبورت، فإن المشاكل الجسدية له، هي السبب الرئيسي من استبعاده من التشكيلة الأساسية أمام تورينو مساء الليلة.

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وتشير التقارير أيضاً، إلى أن خلافات بين سكرتل والمدير الفني للفريق جاسبريني، هي السبب في فسخ التعاقد بين الطرفين بالتراضي.

جدير بالذكر أن أتلانتا وقع مع مانشستر سيتي الإنجليزي وشاختار الأوكراني ودينامو زغرب الكرواتي في مجموعة واحدة بدوري أبطال أوروبا.