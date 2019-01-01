الانتقالات

فالنسيا يدخل سباق إيكاردي

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العلاقة بين الأرجنتيني وإنتر وصلت طريقاً مسدوداً
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

أفادت تقارير أن فالنسيا يدرس التحرك للتعاقد مع الأرجنتيني ماورو إيكاردي من صفوف إنتر في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات.

العلاقة بين إيكاردي وناديه وصلت لطريق مسدود بعد قراره بمقاضاة النادي وطلب تعويض بسبب منعه من اللعب والتدريبات الجماعية.

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وذكر "إف سي إنتر نيوز" أن فالنسيا بدأ الاتصالات مع إنتر بخصوص إيكاردي، وأن النيراتزوري لا يمانع إجراء الصفقة.

ويبحث فالنسيا عن مهاجم لتعويض رحيل رودريجو مورينو المتوقع نحو أتلتيكو مدريد، ويريد استغلال أزمة إيكاردي مع ناديه.

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ويدور الحديث حول صفقة بصيغة الإعارة، وإن كان إنتر يريد تمديد عقد إيكاردي لعام إضافي حتى 2022، حتى يضمن بيعه بقيمة مرتفعة الصيف المقبل.

ولم يتضح بعد موقف إيكاردي من العرض، وسبق له رفض عروضاً من موناكو ونابولي حسبما أوضحت تقارير.

ويغلق سوق الانتقالات منتصف الإثنين الثاني من سبتمبر.

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