أنشيلوتي: هذه حالة مودريتش.. ومباراة إشبيلية وبرشلونة للمتعة

عقد الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد المؤتمر الصحفي المخصص لمباراة أتلتيك بيلباو، والمقدمة من الجولة 21 من منافسات الدوري الإسباني.

ويحل ريال مدريد ضيفًا على أتلتيك بيلباو على ملعب "سان ماميس" مساء الأربعاء، من أجل خوض آخر مباراة له في عام 2021، وسط رغبة من النادي في تأكيد صدارته للدوري الإسباني.

وتحدث أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي عن المواجهة التي تجمع بين برشلونة وإشبيلية، والتي تقام مساء الثلاثاء، بالإضافة إلى حالة لاعبي النادي الملكي المتعافين من فيروس كورونا.

ماذا قال أنشيلوتي عن مواجهة أتلتيك بيلباو؟

وقال أنشيلوتي في بداية حديثه عن مباراة أتلتيك بيلباو: "ستكون مباراة صعبة للغاية، أنا حقًا أحب الأجواء في سان ماميس".

وأضاف: "هذه فرصة لنا لإظهار جودة الفريق، سنستعد بأفضل شكل ممكن، وكالعادة سنحاول الفوز".

ما هو رأي مدرب ريال مدريد في التعادل مع قادش؟

وتطرق أنشيلوتي إلى التعادل مع قادش سلبيًا في مباراة الجولة 18 من الدوري الإسباني، والتي أفقدت النادي الملكي نقطتين ثمينتين في صراع الصدارة.

وقال الإيطالي: "التعادل ضد قادش؟ أعتقد أنها مسألة فعالية هجومية، عندما تملك الكرة، فإنك تضمن عدم استقبال أي أهداف، ثم يكون لديك فرص أكبر للفوز، لكن الفوز بالمباريات لا يأتي بمجرد السيطرة على الكرة",

وتابع: "نحتاج المزيد من الفعالية والجودة وقدرة أكبر على إيجاد الحلول في الهجوم عندما تكون المساحات ضيقة، لكنني لست قلقًا، لقد سددنا كثيرًا على المرمى، والتعادل وارد".

ماذا قال أنشيلوتي عن حالة هازارد؟

وتحدث أنشيلوتي عن حالة البلجيكي إيدين هازارد البدنية، خاصة بعد أن لعب مباراة قادش أساسيًا، وخاض كافة دقائق اللقاء.

وقال مدرب ريال مدريد: "هازارد لعب 90 دقيقة كاملة، وسنقيم إذا ما كان مستعدًا للعب مباراتين متتاليتين، يجب تقييم ذلك، لعب 90 دقيقة وسنقيم حالته بعد المران".

وأضاف: "لقد كان في حالة جيدة ومر بعملية التعافي مثل الآخرين، اليوم سيتدرب ثم سنقيم حالته".

وتابع: "هازارد يحب اللعب على الجناح الأيسر مثل فينيسيوس، أو اللعب خلف المهاجم، إنه خيار يحتاج إلى مراعاته عندما يلعب، أريد أن يشعر اللاعب بالراحة في موقعه".

وأكمل: "هازارد يتدرب بشكل جيد منذ شهر، وكل يوم بكثافة وإيقاع مميز، إذا قمت بإراحته غدًا فهذا لا يعني أنه يعاني من مشاكل جسدية، هازارد في حالة جيدة".

ما هو رأي أنشيلوتي في مواجهة إشبيلية وبرشلونة؟

وخلال المؤتمر الصحفي تم سؤال أنشيلوتي عن النتيجة التي يفضلها من مباراة إشبيلية وبرشلونة التي تقام مساء الثلاثاء.

ويعد إشبيلية مطارد ريال مدريد الأساسي على لقب الدوري الإسباني حتى الآن، حيث يحتل المركز الثاني بفارق ست نقاط عن النادي الملكي.

وقال أنشيلوتي عما إذا كان يفضل فوز برشلونة: "أريد رؤية مباراة جيدة، وأعتقد أنها ستكون كذلك، لأن كل فريق لديه ديناميكيات مختلفة".

وأكمل: "أعتقد أنها ستكون مباراة ممتعة، وسأستمتع بها على شاشة التلفاز".

ماذا قال أنشيلوتي عن حالة مودريتش؟

ويواصل الكرواتي لوكا مودريتش عملية تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا، وقال أنشيلوتي عن ذلك: "كاسيميرو ومودريتش غير متاحين لمباراة أتلتيك بيلباو، كما قلت إنها فرصة للفريق ولاعبين مثل كامافينجا وفالفيردي الذين لم يلعبوا مؤخرًا، يمكن أن تكون هذه فرصة عظيمة لهؤلاء اللاعبين".

وأضاف: "نحتاج للمزيد من الوضوح في البروتوكولات، لا يمكن لمودريتش أن يتدرب الآن لأن البروتوكولات غير واضحة بشكل جيد سواء كان إيجابيًا أو سلبيًا، يمكن أن يكون اللاعب سلبيًا ويواصل الشعور بالتعب والحمى والأعراض".

وتابع: "مودريتش لا يمكن أن يتدرب لأنه ليس على ما يرام، علينا الانتظار حتى يشعر بالتحسن، وأن يصبح اختباره سلبيًا، لدينا إجازة لسبعة أيام ونأمل أن يكون الجميع جاهزين عندما نعود إلى العمل، إذا كان اللاعب إيجابيًا لا يمكنه التدرب".

وفي ختام المؤتمر الصحفي تحدث أنشيلوتي عن حصول ريال مدريد على ركلتي جزاء خلال عام 2021.

وقال الإيطالي ضاحكًا: "هذا يبدو أمرًا غريبًا بالنسبة لي، نأمل أن يحالفنا المزيد من الحظ في ركلات الجزاء خلال عام 2022".

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