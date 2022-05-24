أنشيلوتي: صلاح؟ نريد أيضًا الانتقام من ليفربول .. وهذا موقفي من مبابي

قبل أربعة أيام فقط من نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ليفربول الإنجليزي، عقد الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني مؤتمرًا صحفيًا حلل خلاله وضع الفريق، وتحدث عن فشل النادي الملكي في التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي.

أنشيلوتي كشف حالة لاعبي ريال مدريد قبل نهائي دوري الأبطال، كما رد أيضًا على تصريحات محمد صلاح نجم ليفربول، ورغبته في الثأر من النادي الملكي.

ماذا قال أنشيلوتي؟

أنشيلوتي بدأ المؤتمر الصحفي بالحديث عن أوضاع ريال مدريد قائلًا: "الفريق بخير، بدأنا جميعًا العمل منذ الأمس، لدينا مشكلة صغيرة مع مارسيلو، لكنه سيتعافى، وألابا بخير".

وأضاف: "نركز على ما نريد القيام به، إنها أهم مباراة في كرة القدم العالمية، نخوض نهائيًا جديدًا لقد حقق هذا الفريق الكثير، ويفخر جميع لاعبي ريال مدريد بما حققوه".

وتابع: "الفريق يشعر بالهدوء والبهجة، من الواضح أنه كلما اقتربنا من المباراة يأتي القلق، لكن هذا أمر طبيعي".

ما هو رد غرفة تغيير ملابس ريال مدريد على فشل صفقة مبابي؟

أنشيلوتي تحدث خلال المؤتمر الصحفي على فشل صفقة كيليان مبابي، وما إذا كان لذلك تأثير على غرفة ملابس ريال مدريد.

وقال الإيطالي: "الأمر واضح بالنسبة لنا، يجب أن نفكر في الأمور الخاصة بنا، لم نتحدث أبدًا عن لاعبين من أندية أخرى، لدينا الكثير من الاحترام وعلينا القيام بعملنا، علينا الاستعداد بشكل جيد للنهائي".

وأضاف: "لم أتحدث أبدًا عن لاعبين ليسوا في ريال مدريد، ولن أفعل ذلك الآن".

ما هو الأفضل الفوز بلقب الدوري أو دوري الأبطال؟

وقال أنشيلوتي ردًا على هذا السؤال: "الفوز دائمًا صعب، في الدوري إذا خسرت يكون لديك فرصة لإصلاح الوضع، في دوري الأبطال الأمر ليس كذلك، الفوز صعب في البطولتين، لكن لكل منهما خصائص مختلفة".

وأضاف: "المنافسة تزداد كل عام، هناك العديد من الفرق التي تريد الفوز بدوري أبطال أوروبا، ولذلك فإن خوض المباراة النهائية في هذه المسابقة يعد نجاحًا".

هل يشارك رودريجو أساسيًا؟

وقرر أنشيلوتي ألا يكشف كل أوراقه قبل مواجهة ليفربول، وقال: "يمكن أن يكون لاعبًا أساسيًا، لكنه عندما كان احتياطيًا دخل وصنع الفارق، وكان ذلك مهمًا".

وأضاف: "المباراة لا تقتصر على 11 لاعبًا، إذا وصلنا إلى النهائي، فذلك لأن الذين تواجدوا معنا ساعدونا، أنا هادئ للغاية، والتشكيل هو آخر مشاكلي".

ما هو رأيه في رغبة صلاح بالانتقام؟

أنشيلوتي رد كذلك على التصريحات العديدة التي أطلقها النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، ورغبته في الانتقام مما حدث في 2018.

وقال الإيطالي: "يمكن أن يكون هذا دافعًا، في تاريخ ريال مدريد خسر أيضًا مباراة نهائية في باريس ضد ليفربول، يمكن أن يكون لدينا نفس الدافع مثل صلاح".

وأضاف: "نحن نحترمه كثيرًا كلاعب، وهو خطير للغاية، لكن يمكن أن يكون النهائي انتقامًا لهم، أو لنا من 1981 في باريس أيضًا".

ماذا تعني له مواجهة ليفربول؟

ويخوض أنشيلوتي مباراة نهائية جديدة ضد ليفربول في دوري أبطال أوروبا، وقال عن ذلك: "لقد التقينا عدة مرات، خسرت في 2005 في المباراة التي كنا فيها منتصرين وخسرناها بركلات الترجيح، ثم انتقمت في 2007، والآن مرة أخرى".

وتابع: "ليفربول نادٍ أحترمه كثيرًا، لأنه من أجمل الأشياء في مسيرتي أنني رأيت ملاعب مثل أنفيلد وسانتياجو برنابيو".

وأردف: "لقد قضيت عامين من التنافس مع ليفربول في أنفيلد، وكنا قادرين على الفوز في أنفيلد بعد سنوات عديدة، إنه فريق أحبه واللعب أمامه أمر مميز".

واختتم أنشيلوتي: "يطلب مني أصدقائي الآن عدم السماح لهم بالفوز، حتى لا يتعادلوا مع ميلان في عدد ألقاب دوري أبطال أوروبا".

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