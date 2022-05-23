مبابي: المال لم يشغلني، وفاوضت ليفربول حبًا في اللون الأحمر!

كشف كيليان مبابي عن المزيد من التفاصيل التي وقعت خلال فترة مفاوضات تجديد عقده في باريس سان جيرمان ورغبة ريال مدريد في ضمه خلال حوار مع صحيفة "ماركا".

ماذا قال مبابي عن ليفربول اختيار التجديد لباريس؟

وقال مبابي: "سأكون أمينًا، لقد تحدثت مع ليفربول لأن اللون الأحمر هو المفضل لوالدتي، ولأنها تحب ليفربول، لا أعلم لماذا، اسألوها، لقد تحدثنا لهم قبل سنوات عندما كنت في موناكو، ومؤخرًا تحدثنا سويًا لكن ليس كثيرًا، في النهاية الأمر كان بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان".

وأضاف مؤكدًا الحديث مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: "لقد كان الأمر مميزًأ للغاية، لم أتخيل قط الحديث مع شخص مثله من أجل تجديد عقدي، لكن في النهاية اتخذت القرار بنفسي، وهم منحوني نصيحة جيدة، خياري كان البقاء في بلدي وأريد أن أكون في العصر الجديد لباريس سان جيرمان".

هل يوجد شرط جزائي في عقد مبابي مع باريس سان جيرمان؟

وأردف عن وجود شرط جزائي في عقده: "تلك الأمور ممكنة في إسبانيا لكن ليس نا، في الوقت الحالي لاكو صداقًا أنا فقط أفكر في عقدي الجديد والموسم المقبل، يجب أن احترم الجميع، والآن أنا لاعب في باريس".

وأكمل: "في العام الماضي الجميع كان يعلم رغبتي بالانتقال إلى ريال مدريد، الآن أنا أريد البقاء مع باريس، يجب أن أفكر في كل شيء، ليس كرة القدم فقط، وبعد مسيرتي سأبقى في فرنسا، وسأعيش هنا مع عائلتي وأصدقائي، كل ما أستطيع القيام به هو شكر جماهير ريال مدريد، لقد منحوني الكثير من الحب".

هل لا يزال يحلم مبابي باللعب لريال مدريد؟

وعن رغبته وحلمه باللعب لريال مدريد أكد: "سيكون من عدم الاحترام تجديد عقدي في باريس سان جيرمان ثم الخروج لأقول إن حلمي هو اللعب لريال مدريد، لا أحد يعلم ما الذي سيحدث بعد ثلاث سنوات لكن في الوقت الحالي كل تركيزي على موسمي القادم".

وعند سؤاله عن قميص ريال مدريد الذي منحه إياه فلورنتينو بيريز وماذا سيفعل به قال: "لم يفعل ذلك، لذا لا يوجد ما أفعله بالقميص".

وأردف عن رحلته لمدريد قبل أيام: "لقد كان أشرف السبب، طلب مني الذهاب معه وغيرنا كل شيء ودفع هو مصاريف السفر حتى لا يظهر اسمي، مع ذلك حدث ما حدث".

ماذا عن طلبات مبابي المادية؟

وعن مطالبه المادية قال: "لم أتحدث قط عن الأموال مع ريال مدريد، أو مع باريس، المحامي الخاص بي فعل ذلك قليلًا، ووالدتي قليلًا، أنا فقط أتحدث عن المشروع الرياضي، لا أهتم للأموال كثيرًا، فقط أنظر لها عندما تدخل حسابي، لكنني لا اهتم بها، أريد تحقيق الألقاب فقط".

وتطرق للحديث عن دوري أبطال أوروبا: "بكل تأكيد تلك البطولة تحولت إلى هوس بالنسبة لي، ربما لن أحققها العام المقبل لكنها هدفي الحالي".

كيف ستكون علاقته بكريم بنزيما بعد ما كتبه الأخير؟

واختتم تصريحاته بالحديث عن ما كتبه كريم بنزيما عبر حسابه في "إنستجرام" وقال: "رأيت عدة لاعبين من ريال مدريد يكتبون بعض الأشياء، لكن ذلك يحدث، وعندما أذهب للمنتخب سأشرح لبنزيما لماذا اتخذت ذلك القرار، لأن علاقتنا طيبة".

جدير بالذكر أن مبابي كان قد جدد تعاقده مع باريس سان جيرمان حتى 2025 بعد أن أكدت تقارير عدة أنه اتفق مع ريال مدريد.