انتهى الأمر .. الاتحاد يصل لحل نهائي مع بريجوفيتش

الاتحاد يستقر على موقف بريجوفيتش بشكل نهائي

نجحت إدارة نادي الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي، في التوصل لحل نهائي مع الصربي ألكسندر بريجوفيتش؛ مهاجم العميد، بعد تعثر مفاوضات رحيله عن النمور.

الاتحاد يرغب في التخلص من بريجوفيتش، بسبب عدم قناعة الجهاز الفني للفريق بما يقدمه اللاعب، الذي لم ينجح في تقديم أوراق اعتماده خلال الفترة الماضية.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن إدارة نادي الاتحاد استطاعت التوصل لاتفاق نهائي مع الصربي ألكسندر بريجوفيتش مهاجم الفريق، يقضي بفسخ التعاقد بينهما بالتراضي.

ووافقت إدارة الاتحاد واللاعب على جدولة ما تبقى من مستحقات لصالح الصربي بريجوفيتش، سواء السابقة أو القادمة، لتنتهي أزمة رحيله عن صفوف العميد.

جاء ذلك ضمن محاولات إدارة نادي الاتحاد، للحصول على شهادة الكفاءة المالية، التي ستتيح لها تسجيل البرازيلي إيجور كورونادو، لاعب العميد الجديد، والذي انضم لصفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

إدارة الاتحاد تسابق الزمن من أجل تسجيل كورونادو في قائمة الفريق، بهدف مشاركته في المباراة القادمة أمام الرائد بالجولة الثانية ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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كورونادو لم يشارك في مباراة الاتحاد السابقة أمام الفيحاء، والتي خسرها العميد بهدف دون رد، بسبب عدم قدرة الاتحاد على تسجيله في قائمته.

وتعاقدت إدارة الاتحاد مع المهاجم الصربي ألكسندر بريجوفيتش، خلال يناير 2019 لمدة 4 أعوام، قادمًا من نادي باوك اليوناني.