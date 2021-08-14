الكشف عن حقيقة عودة كورونادو إلى الدوري الإماراتي

تعرف على موقف كورونادو من الاستمرار مع الاتحاد

انتشرت أخبارًا خلال الأيام الماضية، حول إمكانية عودة النجم البرازيلي إيجور كورونادو إلى دوري الخليج العربي الإماراتي مرة أخرى، في ظل عدم قدرة ناديه الاتحاد على قيده في قائمته للموسم الجديد حتى الآن.

كورونادو انضم لصفوف نادي الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، قادمًا من صفوف نادي الشارقة الإماراتي، من أجل تدعيم صفوف العميد بداية من الموسم الجديد 2021-2022.

لماذا لم يتمكن الاتحاد من قيد كورونادو في قائمته؟

تقف شهادة الكفاءة المالية عائقًا كبيرًا أمام نادي الاتحاد، من أجل تسجيل لاعبين جدد بقائمته، حيث لم تتمكن الإدارة حتى الآن من التخلص من الديون التي يعاني منها النادي.

وكانت وزارة الرياضة قد أعلنت عن أن الديون التي يجب على إدارة الاتحاد تسديدها، قد وصلت إلى مبلغ 140 مليون ريال سعودي، وتسعى الإدارة للتخلص منها في أسرع وقت.

ما هي حقيقة رحيل كورونادو من نادي الاتحاد؟

وكشفت دايزي براندينيو، وكيلة أعمال كورونادو، عن حقيقة عودة اللاعب البرازيلي إلى الدوري الإماراتي على سبيل الإعارة، بسبب تعطل تسجيله مع الاتحاد حتى الآن.

براندينيو أكدت خلال تصريحات عبر قناة "أبو ظبي" الرياضية، على أن ما تردد حول هذا الأمر ليس له أساس من الصحة، وأن اللاعب البرازيلي غير صحيح إطلاقًا نبأ عودته إلى الدوري الإماراتي على سبيل الإعارة.

#إيغور_كورنادو.. هل يعود لدورينا؟

وما هي أسباب عدم مشاركته في مباراة فريق #الاتحاد الأولى في #الدوري_السعودي؟

تعرف على الإجابة من وكيلة أعمال اللاعب خلال مداخلة هاتفية مع برنامج#FAN_ZONE pic.twitter.com/0pHsAutp4W — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) August 14, 2021

لماذا غاب كورونادو عن مباراة الاتحاد أمام الفيحاء؟

وشددت دايزي على أن ما كورونادو يمر بمرحلة جيدة جدًا، ويتدرب بشكل جيد، ويستعد للموسم الجديد، ولم يلعب المباراة الماضية لأنه لم يكن جاهزًا بنسبة 100%.

وواصلت: "نادي الاتحاد اتفق مع كورونادو على أنه سيشارك في المباريات القادمة، وأعتقد أنه سيكون جاهزًا للمشاركة في المباراة القادمة، وهناك أمور إدارية أخرى خاصة بتسجيله".

ماذا فعل الاتحاد أمام الفيحاء، ومن سيواجه في الجولة القادمة؟

وتلقى نادي الاتحاد الخسارة على يد الفيحاء بهدف دون رد، في المباراة الأولى له ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الجديد.

ويستعد الاتحاد لمواجهة الرائد على استاد الملك عبد الله الدولي يوم الإثنين 16 أغسطس الجاري، بالجولة الثانية ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

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