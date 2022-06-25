انتهت .. جارسيا يوقع على عقد تدريبه لنادي النصر

جارسيًا أصبح مدربًا لنادي النصر

نجح مسلي آل معمر رئيس نادي النصر، في توقيع عقدًا مع المدرب الفرنسي رودي جارسيا، ليتولى مهمة تدريب العالمي بداية من الموسم المقبل، خلفًا للأرجنتيني ميجيل روسو.

جارسيا يوقع على عقد تدريب النصر!

كشفت صحيفة "الرياضية" السعودية، عن توقيع النصر بشكل رسمي مع رودي جارسيا، بعد اتفاقه مع مسلي آل معمر على كافة بنود التعاقد والراتب السنوي.

وأضافت الصحيفة أن جارسيا وقع على عقدًا لمدة موسمين، وذلك مقابل 5.8 مليون يورو سنويًا، تشمل طاقمه الفني المساعد.

يأتي ذلك بعد تواجد آل معمر في العاصمة الفرنسية باريس خلال الأيام الماضية، من أجل حسم التعاقد مع رودي جارسيا، حيث اجتمع معه في أحد الفنادق وتم الاتفاق هناك.

#عاجل| #النصر يوقع رسميا مع الفرنسي رود جارسيا لتدريب الفريق الأول لكرة القدم موسمين، مقابل 5.8 ملايين يورو مرتبا سنويا تشمل طاقمه الفني المساعد.



(من: @k7aled_otb ) https://t.co/zgw3AeRPng — الرياضية - عاجل (@ariyadhiah_br) June 25, 2022

جارسيا سيتولى تدريب النصر خلفًا لروسو

ينتهي عقد روسو بنهاية الموسم الحالي، حيث سيخوض آخر مباراة له مع النصر أمام الفتح مساء يوم الإثنين المقبل، بالجولة الـ30 "الأخيرة" بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقررت إدارة النصر عدم تجديد عقد روسو مع الفريق، بعد تذبذب نتائج العالمي خلال الفترة الماضية، بجانب خروجه من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وتم الاتفاق مع جارسيا على تدريب النصر خلفًا لروسو، حيث عقد رئيس العالمي جلسة معه لمعرفة طلباته، على أن يصل المدرب الفرنسي إلى العاصمة الرياض من أجل توليه المسؤولية بشكل رسمي.

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