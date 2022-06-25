أبو بكر يقترب من العودة إلى الدوري التركي للمرة الثالثة!

هل يرحل النجم الكاميروني عن صفوف النصر؟

كشفت تقارير صحفية، عن احتمالية رحيل النجم الكاميروني فينسنت أبو بكر؛ مهاجم فريق نادي النصر، عن فريقه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وسط اهتمامًا من بعض الأندية التركية.

وكان أبو بكر قد لعب في الدوري التركي مرتين، الأولى كانت موسم 2016-2017، والثانية موسم 2020-2021، وكلاهما رفقة نادي بشكتاش.

ما هي تفاصيل العروض التي وصلت أبو بكر؟

أشارت صحيفة "aksam" التركية، إلى أن أبو بكر يستعد للعودة مرة ثالثة إلى الدوري التركي، بعدما قرر الرحيل عن صفوف نادي النصر.

وأضافت الصحيفة أن نادي بشكتاش ضمن الفرق التي تطمح للتعاقد مع أبو بكر، من أجل تدعيم صفوف الفريق استعدادًا للموسم المقبل.

يأتي ذلك في ظل اهتمام بعض الأندية الأوروبية بخدمات أبو بكر، يأتي في مقدمتهم فالنسيا الإسباني وموناكو الفرنسي، بخلاف بشكتاش الذي يريد استعادة خدمات المهاجم الكاميروني.

ماذا قدم أبو بكر مع نادي النصر بالدوري السعودي؟

وشارك أبو بكر رفقة نادي النصر خلال الموسم الحالي بالدوري السعودي للمحترفين في 22 مباراة، منهم 18 مباراة بشكل أساسي، وذلك بواقع 1589 دقيقة.

وسجل أبو بكر 8 أهداف، وصنع 4 أهداف، كما مرر 18 كرة صُنع منها أهدافًا للفريق، وسدد الكرة 40 مرة، منها 28 تسديدة على المرمى.

ومرر النجم الكاميروني الكرة 440 مرة، منها 345 تمريرة صحيحة، بنسبة تمريرات ناجحة وصلت إلى 78.4%، وحصل على 18 خطأ وارتكب 15 خطأ، ولم يحصل على أي كارت سواء أصفر أو أحمر.

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