انتهاء مشكلة سلمان الفرج؟ دليل يؤكد عكس ما قاله جيسوس!

تصريحات جيسوس عكس ما حدث على أرض الواقع!

SHAHID

أعلن المدرب البرتغالي جورج جيسوس المدير الفني لفريق نادي الهلال، عن أن مشكلة سلمان الفرج قائد فريقه قد انتهت، وأن استبعاده عن مباراة أبها سببه فني وليس تأديبي!

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وكان جيسوس قد قرر إبعاد الفرج عن مباراة الهلال أمام الوحدة يوم الجمعة الماضي، وأعلن عن أن قراره جاء بسبب ما بدر من اللاعب، بسبب اعتراضه على عدم إشراكه أساسيًا في تشكيل الزعيم.

ولكن كشفت صحيفة "الرياضية" عن دليل يؤكد أن ما قاله جيسوس غير صحيح، وأن استبعاد الفرج جاء بسبب القرار الانضباطي وليس رؤية فنية كما أعلن.

وأكدت الصحيفة على أن الفرج استكمل برنامجه التدريبي منفردًا في مقر الهلال أمس الخميس، بعد أن تم استبعاده من القائمة المشاركة في مباراة أبها التي انتصر فيها الزعيم بسباعية دورن د.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

وأضافت الصحيفة أن الفرج يستكمل العقوبة الانضباطية التي وقعت عليه، بعد استبعاده من معسكر الفريق الخاص بمباراة الوحدة ببطولة دوري روشن السعودي.

SHAHID