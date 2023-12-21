تحدث عن مطالب إقالته ووجه ضربة لسلمان الفرج .. جورج جيسوس يفاجئ جماهير الهلال

ليلة سعيدة عاشتها جماهير نادي الهلال السعودي

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زفّ البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لنادي الهلال السعودي، بشرى سارة إلى جماهير الفريق الأول لكرة القدم، بعد مواجهة أبها.

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الهلال فاز (7-0) على أبها، مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة 18 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

وأعلن جيسوس في المؤتمر الصحفي بعد مباراة أبها، انتهاء أزمة سلمان الفرج، قائد نادي الهلال رسميًا؛ وذلك بعد معاقبته عقب اعتراضه على قلة الدقائق التي يشارك فيها.

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وقال المدرب البرتغالي المخضرم: "استبعاد الفرج من قائمة مباراة الزعيم الهلالي ضد الفريق الأبهاوي؛ يعود لأسباب فنية، وليس له علاقة بعقوبته السابقة، والتي انتهت رسميًا"؛ ما يمهد إلى إمكانية رحيله في الشتوية، بعد خروجه من حساباته في الفترة الأخيرة.

وعلى جانب آخر.. قلل جيسوس من أهمية المطالبات بإقالته، في مطلع الموسم الرياضي الحالي 2023-2024، والذي شهد تذبذبًا في الأداء والنتائج.

وأكد جورج جيسوس، على أنه كانت لديه ثقة مطلقة في إمكانياته التدريبية، وقدرات نجوم الهلال الفنية؛ لذلك كان يؤمن بأن العودة القوية، ستكون قريبة جدًا، وهو ما تحقق بالفعل.

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