انتكاسة جديدة تهدد ظهور بوجبا في كأس العالم 2022

تعرض بول بوجبا نجم يوفنتوس الإيطالي لانتكاسة جديدة في عملية تعافيه، وأصبح مهددًا بالغياب عن منتخب فرنسا في كأس العالم 2022.

يبدو أن الإصابات تواصل مطاردة الفرنسي بول بوجبا نجم نادي يوفنتوس الإيطالي، بعدما تعرض لإصابة عضلية في الفخذ الأيمن، ستؤجل عودته إلى الملاعب خاصة مع استمرار تعافيه من عملية الغضروف المفصلي في الركبة.

يوفنتوس كان يأمل أن يكون بوجبا متاحًا خلال المباريات القليلة المتبقية قبل فترة التوقف من أجل كأس العالم 2022، إلا أن الإصابة الجديدة ستجبره على الابتعاد لمدة 15 يومًا على الأقل.

وحسب النسخة الإيطالية من "جول.كوم"، لن يتمكن يوفنتوس من الاعتماد على بوجبا في المباريات الرسمية قبل بداية العام الجديد، ومع ذلك، فإن الإصابة الجديدة ستؤدي إلى زيادة التساؤلات حول إمكانية لحاق الفرنسي بكتيبة "الديوك" في مونديال قطر.

وقبل ثلاثة أسابيع فقط من انطلاق كأس العالم 2022، تتزايد الشكوك حول فرص استدعاء بوجبا من قبل ديدييه ديشان مدرب فرنسا، في ظل عدم جاهزيته البدنية بأي حال من الأحوال بسبب سلسلة الإصابات المتلاحقة.

النصف الثاني من عام 2022 كان كابوسًا حقيقيًا بالنسبة إلى بوجبا، الذي عاد إلى يوفنتوس في الصيف بصفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع مانشستر يونايتد، لكنه لم يسجل حتى الآن ظهوره الرسمي الأول بقميص "البيانكونيري" بعد العودة إلى "أليانز ستاديوم".