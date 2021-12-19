"انتقال حمد الله إلى الاتحاد قانوني 100%"

يرى طارق كيال، المشرف العام السابق على كرة القدم بالنادي الأهلي، أن تعاقد الاتحاد مع عبد الرزاق حمد الله مهاجم النصر السابق سليم وقانوني بنسبة 100%.

وفي مفاجأة من العيار الثقيل، أعلن الاتحاد يوم الخميس 16 ديسمبر عن الحصول على توقيع حمد الله في صفقة انتقال حر، بعد فسخ عقده من جانب النصر.

وعلق كيال على قانونية انتقال حمد الله إلى الاتحاد، وذلك عبر برنامج "كورتنا" الذي يبث عبر قناة روتانا خليجية.

ماذا قال كيال؟

وقال كيال ردًا على سؤال حول ما إذا كان سيطلب من أي لاعب ورقة تثبت أنه لاعب حر: "لا حاجة لطلب ورقة بذلك، لأن بيان نادي النصر كان واضحًا، فسخ عقد اللاعب عبد الرزاق حمد الله".

وأضاف: "الآن هو فسخ من عقد واحد، والقضية بعد الفسخ أمر آخر، فيفا لا يريد أن يكون هناك لاعب عاطل، طالما أصبح لاعبًا حرًا، له حق التسجيل في أي نادٍ آخر".

وأكمل: "بخصوص القضية، إذا كان للنادي حق سيحصل عليه".

وتابع: "من وجهة نظري، عملية تسجيله في نادي الاتحاد سليمة بنسبة 100%، ولا يمكن أبدًا أن يدخل في قضية تضامنية، لأنه ليس له علاقة، حيث وجد لاعبًا حرًا ووقع معه".

واختتم تصريحاته قائلًا: "وجهة نظر الاتحاد الدولي هي ألا يكون هناك لاعب عاطل، القضية يمكن أن تستمر حتى إذا كان يلعب في فريق آخر".

لماذا فسخ النصر عقد حمد الله؟

بعد عديد المشكلات، التي كانت تمر جميعها، فاجأ النصر برئاسة مسلي آل معمر، جمهور العالمي بفسخ عقد المهاجم المغربي في نوفمبر الماضي، دون الكشف عن أسباب واضحة. (طالع التفاصيل)

الأنباء تعددت حول أسباب الفسخ، فهناك من يؤكد أن سخرية من قرار النادي بإقامة تدريبات صباحية للفريق في الساعة التاسعة، هي السبب، حيث ظهر متهكمًا على القرار رفقة الثنائي عبد الرحمن العبيد ووليد عبد الله. (طالع التفاصيل)

وهناك أنباء أخرى وهي الأقوى، توضح أنه قام بالتلفظ بألفاظ نابية تجاه المدير التنفيذي للنادي، مهددًا إياه، بعدما تشاجر مع الجهاز الفني للفريق لعدم الدفع به في المباريات. (طالع التفاصيل)