وكيل فابيان رويز يؤكد اهتمام ريال مدريد بضمه

الإسباني يقترب من الرحيل عن الدوري الإيطالي

كشف ألفارو توريس وكيل أعمال لاعب الوسط الإسباني فابيان رويز، عن وجود اهتمام قوي من ريال مدريد بالحصول على خدمات اللاعب.

رويز تألق بشكل لافت مع نابولي والمنتخب الإسباني طوال الفترة الماضية، ليجذب اهتمام العديد من الأندية أبرزها ريال وبرشلونة ومانشستر سيتي.

وكيله علق على هذه الأنباء في تصريحات لراديو "سور":"هناك العديد من الأندية المهتمة به بعد مستواه المميز على مدار الـ3 سنوات الماضية".

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وأضاف:"نابولي أخبرنا باهتمام ريال مدريد وهذا صحيح، لكن الآن علينا فقط التركيز على الموسم الحالي، وسنرى ما سيحدث الصيف القادم".

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يذكر أن بعض التقارير الصحفية كشفت مؤخراً عن عرض ريال مبلغ 60 مليون جنيه إسترليني من أجل التعاقد مع صاحب الـ24سنة، بناء على رغبة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

ومن المتوقع أن يشهد الميركاتو الصيفي منافسة شرسة على اللاعب، الذي يبدو على مقربة من الرحيل عن نابولي قبل نهاية عقده في 2023.