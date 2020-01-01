متى رفض لاوتارو مارتينيز ريال مدريد؟

مهاجم إنتر والمطلوب من برشلونة رفض ريال مدريد في عمر 18 عامًا

ذكرت مصادر صحفية إيطالية في مفاجأة صادمة أن المهاجم الدولي الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز رفض الانتقال إلى ريال مدريد في عمر 18 عامًا.

وكان مهاجم إنتر قد تصدر عناوين الصحف في الأسابيع الأخيرة بالحديث عن سوق الانتقالات، حيث يعد مطلوبًا من عدة أندية أبرزها برشلونة.

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وفي هذا الصدد، كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو عن مفاجأة على لسان فيكتور بلانكو رئيس نادي راسينج الأرجنتيني، والذي كان يلعب له لاوتارو قبل الانتقال إلى إنتر.

ويقول بلانكو إنه بالعودة للوراء خطوة إلى العام 2014، حين عرض ريال مدريد ضم المهاجم الصاعد صاحب الـ 18 عامًا لاوتارو مارتينيز.

وأضاف: "لقد صمم ريال مدريد على التعاقد معه وحاول في أكثر من مناسبة، ولكن في النهاية لاوتارو كان ناضجًا ويعرف جيدًا ما يريده"

وتابع: "أنا أحبه كثيرًا، لقد كان لديه دائمًا سلوك مثالي ويكتسب المزيد من الخبرة بمرور الوقت، لقد قفز بسرعة إلى الفريق الأول وفي وقت قياسي، والآن بات مطلوبًا من الجميع"

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يذكر أن لاوتارو مارتينيز يمتلك شرطًا جزائيًا في عقده يقدر بـ 111 مليون يورو، سينجح في خطفه من يستطيع دفع هذا المبلغ بشرط أن يصل إلى اتفاق مع اللاعب.