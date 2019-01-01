مانشستر يونايتد يسعى لاستغلال أزمات تشان في يوفنتوس

الألماني يعاني من التجميد مع النادي الإيطالي

يستعد نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، لمحاولة التعاقد مع لاعب الوسط الألماني إيمري تشان من يوفنتوس في يناير القادم.

تشان أصبح من المهمشين في النادي الإيطالي، منذ وصول المدرب ماوريسيو ساري الصيف الماضي، حيث لعب 4 مباريات بالدوري فقط.

اللاعب دخل في خلاف محتدم مع ساري مطلع هذا الموسم، بعد قيام الأخير باستبعاده من قائمة الفريق لدوري أبطال أوروبا.

صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، أكدت رغبة يونايتد في استغلال هذا الموقف وضم صاحب الـ25 عاماً بأقرب فرصة ممكنة.

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ويأتي ذلك بناء على رغبة المدرب أولي جونار سولشاير، الذي يحتاج للمزيد من الدعم بخط الوسط، بعد رحيل أندير هيريرا دون تعويضه بلاعب بديل.

ويواجه مانشستر منافسة شرسة من نظيره الإسباني برشلونة، حيث يحاول شراء تشان، مع إدراج نجمه إيفان راكيتيتش في صفقة تبادلية.