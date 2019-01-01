ليفركوزن يقاوم محاولات أرسنال لضم فولاند

النادي الألماني يعرض التجديد على مهاجمه قبل انتقالات يناير

يستعد نادي بايرليفركوزن الألماني، لرفض أي محاولة من أرسنال للتعاقد مع مهاجمه كيفن فولاند خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

فولاند ارتبط خلال الأيام القليلة الماضية بالرحيل عن ليفركوزن والانضمام لأرسنال، بناء على رغبة المدرب الجديد ميكيل أرتيتا، تحسباً لرحيل بيير إيمريك أوباميانج أو أليكساندر لاكازيت.

صاحب الـ27 سنة يتبقى على نهاية عقده مع ليفركوزن 18 شهراً، وفكرة انضمامه للمدفعجية قد تبدو مغرية لخوض تحدي مختلف بالدوري الإنجليزي.

شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، أكدت أن النادي الألماني يعمل حالياً على إقناع اللاعب للتجديد، ورفض أي خطوة من أرسنال لضمه.

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ومن المتوقع أن يحسم اللاعب موقفه خلال الأسابيع المقبلة، وسط ترقب من النادي اللندني، الذي يريد تعزيز صفوفه بعد البداية الكارثية للموسم الحالي.

يذكر أن فولاند الذي يجيد اللعب بمركز المهاجم الصريح والجناح الأيمن، نجح في تسجيل 7 أهداف وصناعة مثلهم في 25 مباراة بجميع البطولات هذا الموسم.