ليفربول يحدد موقفه النهائي من عودة كوتينيو

استمرار اللاعب في بايرن أو برشلونة مستبعد بشكل كبير

يبدي نادي ليفربول الإنجليزي، ممانعة واضحة لفكرة عودة صانع الألعاب البرازيلي فيليب كوتينيو للفريق من جديد الصيف القادم.

كوتينيو رحل مُعاراً عن برشلونة في سوق الانتقالات الصيفي الماضي إلى بايرن ميونخ، بعدما فشل في إثبات قدراته مع الفريق الكتالوني.

مستوى الدولي البرازيلي لم يبهر بايرن كذلك، ليصبح مستقبله محل شكوك كبيرة، لرفض النادي الألماني تفعيل بند الشراء بعقد اللاعب، ليظهر اسم ليفربول من الجديد على السطح لاستعادة نجمه السابق.

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صحيفة "ميرور" البريطانية، أكدت أن موقف المدرب يورجن كلوب واضح من هذه الفكرة، وهو الرفض التام لعودة البرازيلي لأنفيلد.

ويأتي ذلك رغم اعتراف صاحب الـ27 سنة للمقربين له، بخطأ قيامه بالضغط من أجل الرحيل عن ليفربول في يناير 2018 الماضي، وندمه على اتخاذ هذه الخطوة.

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اللاعب كان يطمح في استغلال علاقته الجيدة بالثنائي أليسون بيكر وروبرتو فيرمينو، من أجل تسهيل عودته لليفربول مرة أخرى، ولكن يبدو أن عليه البحث عن فريق آخر بالدوري الإنجليزي.

ويرجع السبب الرئيسي لموقف الريدز، هو إكمال اللاعب عامه الـ28 الموسم المقبل، حيث يتعارض ذلك مع سياسة النادي بضم لاعبين صغار السن للاستفادة منهم مالياً في المستقبل.

يذكر أن كوتينيو سبق وأن لعب لليفربول من 2013 إلى 2018، عندما انتقل بعدها لبرشلونة مقابل 145 مليون يورو.