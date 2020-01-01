حكاية الدوري الوحيد الذي تحدى فيروس كورونا

وجهات النظر تباينت حول هذا استمرار النشاط

توقفت كرة القدم في كل أنحاء العالم شلل تام أصاب الملاعب واللاعبين في نشاطهم اليومي، ولكن دولة وحيدة لا تزال مصممة على استكمال نشاطها بالرغم من انتشار فيروس كورونا.

بيلاروسيا تلك الدولة التي من النادر أن يتم ذكر اسمها في عالم كرة القدم في الوضع الطبيعي أصبحت هي متصدرة مشهد كرة القدم في العالم كله.

وشهد يوم السبت ست مباريات بالدوري الممتاز، أبرزها "ديربي" العاصمة بين فريقي إف سي مينسك ودينامو مينسك، الذي شاهده ثلاثة آلاف مشجع في الملعب.

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وانتهت المباراة بهزيمة دينامو مينسك بثلاثة أهداف مقابل هدفين ووصفت المباراة بأنها "المباراة الرسمية الوحيدة لكرة القدم على وجه الكرة الأرضية".

بيلاروسيا سجلت 100 حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد ولا حالات وفيات حتى هذه اللحظة.

ألكسندر ألينيك المتحدث باسم اتحاد الكرة في بيلاروسيا أكد أن استمرار المسابقة ناتج عن قوة الإجراءات الوقائية التي اتخذوها وتعقيم المدرجات والتزام المشجعين بالقفازات والأقنعة.

ساعد قرار الاستمرار اتحاد بيلاروسيا لكرة القدم في وجود صفقات نقل تلفزيوني جديدة للبطولة مع الشبكات الرياضية في 10 دول، بما في ذلك روسيا وأوكرانيا والهند، حيث لم يبق للمشجعين أي شيء لمشاهدته سوى هذا الدوري.

الألباني إليس باكاج، لاعب كرة القدم في دينامو بريست، اعترف "لماركا" الإسبانية بالوضع النادر قائلاً: "نعلم إنه ليس من السهل اللعب الآن، ولكن يجب أن نكون محترفين حتى مع العلم أننا قد نكون في خطر، قبل كل مباراة علينا أن نجتاز عدة اختبارات للفيروس ويقيسون درجة حرارتنا كل يوم".

على الجانب الأخر كان مدافع روه بريست ويليام أكثر وضوحاً: " أنا خائف، عندما تنتهي كل مباراة أشعر أنني مصاب، يجب أن يوقفوا الدوري".

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نحن نعلم أنه ليس من السهل اللعب الآن ، ولكن يجب أن نكون محترفين حتى مع العلم أننا في خطر "

الدوري البيلاروسي هو دوري ضمن 3 مسابقات مستمرة وهي الدوري النيكارجوي وكأس الرئيس في بوروندي في قارة إفريقيا.