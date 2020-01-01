لايبزيج يعلق على أنباء اقتراب فيرنر من ليفربول

الغموض مستمر حول مستقبل المهاجم الألماني

علق ماركوس كروتشه المدير الرياضي لنادي لايبزيج الألماني، عن أنباء اقتراب اللاعب من الرحيل عن صفوف الفريق والانضمام لليفربول.

فيرنر يعتبر من أبرز المهاجمين في أوروبا بالفترة الأخيرة قبل التوقف الرياضي بسبب فيروس كورونا، نظراً لسجله التهديفي المميز مع لايبزيج.

اللاعب أثار الجدل حول مستقبله الشهر الماضي، بعدما أعرب عن فخره بأنباء رغبة ليفربول في ضمه، وإشادته بيورجن كلوب مدرب الفريق الإنجليزي.

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كروتشه قال في تصريحات صحفية:"كل شيء يمكن أن يحدث، لا نعرف كيف ستسير الأمور في سوق الانتقالات القادمة، لا نعلم حتى الآن كيف سيكون وضعنا الاقتصادي"".

وأضاف:"من الواضح للجميع أن فيرنر يجذب اهتمام العديد من الأندية الكبيرة بفضل أهدافه التي يسجلها ويصنعها، ولكن الأمور ليست محسومة بشكل أو بآخر حتى الآن".

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وأما عن كورونا:"إنجلترا تعاني من نفس الأزمة التي تمر بها ألمانيا، وجود مستثمرين كبار لا يعني أي شيء ولا يعطيهم الأفضلية، لأن التوقف وضع الكثير من الضغوط على رجال الاقتصاد والمجال بأكمله".

يذكر أن فيرنر نجح في تسجيل 27 هدفاً في 36 مباراة لعبها مع لايبزيج بجميع البطولات هذا الموسم، وساهم في تأهل فريقه لدور الثمانية من دوري أبطال أوروبا على حساب توتنهام.