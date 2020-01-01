لامبارد يرد على أنباء انتقال هافيرتس إلى تشيلسي

منافسة شرسة على خدمات الدولي الألماني

كشف فرانك لامبارد مدرب تشيلسي، عن موقفه من التعاقد مع كاي هافيرتس لاعب نادي ليفركوزن الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

هافيرتس يعتبر من أبرز المواهب الأوروبية الفترة الأخيرة، وارتبط بالانضمام للعديد من الأندية أهمها تشيلسي وريال مدريد وليفربول.

لامبارد تحدث في المؤتمر الصحفي لمواجهة مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي، عن حقيقة رغبته في ضم الدولي الألماني.

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وقال مدرب البلوز:"هو لاعب على أعلى مستوى، ولكني لن أعلق على أي لاعب بفريق آخر الآن، لم نتقدم بأي عرض رسمي لضمه".

تجديد عقود ويليان وبيدرو:"المفاوضات تظل مستمرة معهما، وبالتحديد ويليان، هناك ثقة كبيرة في التجديد، نظراً للأهمية الكبيرة التي يتمتع بها كل منهما للنادي".

فوز ليفربول بالدوري الإنجليزي في حالة سقوط سيتي:"لا أفكر في هذا الموقف، أحترم ليفربول ولكن هدفي الرئيسي هو الفوز من أجل فريقي".

لافتة بيرنلي الأخيرة:"نشعر بالإحباط الشديد جداً تجاه ما حدث، يجب أن نحافظ على وحدتنا في هذه اللحظات وعدم العودة إلى الخلف بخصوص قضايا العنصرية".

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المنافسة مع ليستر:"يجب علينا التحلي بالواقعية، ولكن سنحاول الفوز بأكبر عدد ممكن من النقاط، سنركز فقط على أنفسنا بغض النظر عن نتائج الفرق الأخرى".

يذكر أن تشيلسي يحتل المركز الرابع بجدول الدوري الإنجليزي بـ51 نقطة، مقابل 63 لمانشستر سيتي الثاني و55 لصالح ليستر سيتي الثالث، بينما يأتي ليفربول في الصدارة بـ83 نقطة.