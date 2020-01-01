عرض خيالي لإيجالو لإقناعه بتجاهل مانشستر يونايتد

راتب ضخم للمهاجم النيجيري في حالة الموافقة

يحاول نادي شنغهاي شينوا الصيني، إقناع لاعبه أوديون إيجالو، بالاستمرار مع الفريق لفترة أطول، بدلاً من الانتقال لنظيره الإنجليزي مانشستر يونايتد بشكل نهائي.

يونايتد تعاقد مع المهاجم النيجيري في سوق الانتقالات الشتوية الماضية، وذلك لحل الأزمة الهجومية بالفريق بعد الإصابة الطويلة لماركوس راشفورد.

مستوى إيجالو تسبب في رغبة يونايتد بالحفاظ على خدماته، وسط مخاوف من شنغهاي بخسارة نجمه الأول لنظيره الإنجليزي.

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شبكة "سكاي سبورتس" أكدت أن النادي الصيني عرض على اللاعب تمديد عقده لمدة عامين إضافيين، مقابل رفع راتبه ليزيد عن 400 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.

إعارة إيجالو مع يونايتد ربما تمتد حتى 30 يونيو القادم بدلاً من مايو، نظراً لحالة التوقف التي تعيشها كرة القدم بسبب انتشار فيروس كورونا.

مانشستر في مفاوضات مع اللاعب من أجل استمراره بشكل نهائي، ولكن شنغهاي مازال يحاول بقوة لإقناعه بتمديد عقده الحالي الذي ينتهي في ديسمبر 2022.

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موقف اللاعب لا يبدو واضحاً حتى الآن، حيث يفضل التركيز لنهاية فترة الإعارة وبعدها يحسم مصيره، سواء بالاستمرار مع مانشستر النادي الذي يعشقه منذ الصغر أو العودة مجدداً للصين.

يذكر أن صاحب الـ30 سنة نجح في تسجيل 4 أهداف في أول 3 مباريات لعبها بقميص مانشستر منذ انضمامه للفريق.