رئيس يوفنتوس السابق: رونالدو هرب من كورونا ليمرح مع عائلته

تعرف على انتقادات رئيس البيانكونيري السابق لرونالدو

انتقد الرئيس السابق لنادي يوفنتوس الإيطالي، جيوفاني جيجلي، تصرفات كريستيانو رونالدو مؤكدًا أنّ الأخير هرب من إيطاليا للاستمتاع مع عائلته.

رونالدو سافر إلى البرتغال بعد مرض والدته ولكنّه لم يعد بعد معرفته بإصابة زميله في الفريق دانييلي روجاني بفيروس كورونا وإيقاف النشاط الرياضي في إيطاليا.

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وقال جيجلي في تصريحات صحفية: "رؤية ما يفعله كريستيانو رونالدو في الوقت الحالي أمر لا يمكن السكوت عليه".

وتابع:" لا أرى أي سبب يدفعه لمغادرة إيطاليا وخاصة أنّ العودة الآن أصبحت صعبة للغاية، ولو عاد فعليه قضاء 14 يومًا في العزل الصحي للتأكد من خلوه من فيروس كورونا".

جيجلي اتهم رونالدو بالتحايل لأجل الهروب من إيطاليا بقوله: "في البداية قالوا إن سبب مغادرته مرض والدته، ولكني أراه ينشر صورًا باستمرار لعائلته تمرح حول حمام السباحة. الأمور معقدة للغاية معه".

جدير بالذكر أنّ روجاني وباولو ديبالا وبليز ماتويدي يعانون من فيروس كورونا في فريق يوفنتوس.