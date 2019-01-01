بايرن ميونخ يستعد لشراء كوتينيو من برشلونة

بعد البداية الجيدة للاعب الوسط البرازيلي

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

يتجه نادي بايرن ميونخ الألماني، نحو إمكانية التعاقد مع فيليب كوتينيو من برشلونة بشكل نهائي عقب انتهاء إعارته.

كوتينيو رحل عن برسا خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية، بعد رغبة مستمرة من النادي الكتالوني للتخلص منه.

صحيفة "سبورت" الإسبانية، أكدت أن مستوى كوتينيو في الأسابيع الأولى له مع بايرن، أعطى انطباعاً إيجابيا عنه لإدارة النادي الألماني.

وأشارت لاقتناع المدرب نيكو كوفاتش بصانع الألعاب البرازيلي، واعتباره أحد العناصر الأساسية لمشروعه.

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وفي حالة الاستقرار على القرار النهائي بشراء كوتينيو، سيدفع بايرن لبرشلونة 120 مليون يورو الصيف القادم.

يذكر أن الدولي البرازيلي نجح في تسجيل هدفين وصناعة مثلهما في 5 مباريات بالدوري الألماني هذا الموسم.