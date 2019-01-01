دي يونج: ميسي يعطيك الكرة والتعليمات معًا

دي يونج يتحدث عن تأثير ميسي الكبير مع برشلونة

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قال نجم وسط نادي برشلونة الدولي الهولندي فرينكي دي يونج إن ليونيل ميسي يعطي زميله الكرة والتعليمات معًا ويرسم له الخطوات المقبلة بمجرد التمرير.

وتحدث دي يونج عن مواجهة برشلونة أمام إنتر مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، والتي تعتبر مشاركة ميسي فيها محل شك حتى الآن.

وحول ذلك، قال فرينكي دي يونج إن وجود ليونيل ميسي بجواره يمنحه العديد من الخيارات الإضافية ويجعل الأمور كلها أسهل إلى حد أكبر.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) October 2, 2019

وأضاف: "ميسي يعطيك الكرة مع التعليمات، يرسم لك ملامح الخطوات المقبلة التي ستأخذها، هو ذكي جدًا بالإضافة إلى مهاراته، لذا يجعل الأمور أسهل بكثير بمجرد تمرير الكرة"

وتابع: "وجود ميسي في مباراة إنتر وفي أي مباراة يجعل حظوظنا أكبر بشكل كبير، لذلك أتمنى أن يتعافى سريعًا من إصابته ويشارك معنا في كل المباريات المتبقية من الموسم"

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يذكر أن برشلونة قد تعادل في مباراته الأولى في دوري أبطال أوروبا أمام بوروسيا دورتموند بدون أهداف، فيما تعادل إنتر بهدف لمثله مع سلافيا براها كذلك.