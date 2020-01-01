أخبار الانتقالات: باريس يغري نيمار للبقاء ودي ليخت مطلوب في الريال

تعرف على أخبار سوق انتقالات أبرز الأندية الأوروبية اليوم الأحد 19 أبريل 2020، وما هي آخر أخبار الفرق استعدادًا لميركاتو الصيف 2020؟

انتهت فترة سوق الانتقالات الشتوية دون الكثير من الصفقات الصاخبة، حيثُ كان الاعتماد الأكبر على اللاعبين الذين خرجوا من حسابات المدربين طوال النصف الأول من الموسم ويبحثون عن فرق أخرى من أجل المشاركة.

مانشستر يونايتد حاول أن يدعم الثغرات التى ظهرت خلال النصف الأول من خلال صفقتي برونو فيرنانديش في وسط الملعب للإصابات الكبيرة في هذه المنطقة بالإضافة إلى إيجالو لتعويض غياب راشفورد، وفي المقابل نجح بوروسيا دورتموند في ضم صفقتين من المتوقع أن تساعدا الفريق كثيراً خلال النصف الثاني وهما: المهاجم المتميز هالاند بالإضافة إلى إيمري تشان.

ولم تتحرك الفرق الإسبانية كثيراً في هذا الميركاتو على رأسها ريال مدريد و برشلونة باستثناء بعض اللاعبين الشباب المتألقين في الدوري البرازيلي

المزيد من الفرق

وتعتبر أهم صفقات الميركاتو الشتوي هي انتقال النجم الدنماركي إريكسين من نادي توتنهام إلى نادي الإنتر بصفقة قدرت ب 20 مليون يورو بالإضافة إلى ظهور النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مُجدداً في الدوري الإيطالي من خلال انتقاله من الدوري الأمريكي إلى ميلان في محاولة أخيرة لإنقاذ الفريق هذا الموسم.

الجدير بالذكر أن أخبار سوق الانتقالات لم تنته مع نهاية شهر يناير بل تستمر إدارات الأندية الكبرى في إبرام الصفقات خلف الكواليس قبل بداية سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة، وذلك تجنباً للمزايدات الكبيرة التي يعتمد عليها اللاعبون لرفع قيمتهم السوقية.

وفي هذا التقرير من جول النسخة العربية سنتعرف معكم على أبرز أخبار سوق الانتقالات التي تم تداولها اليوم الأحد 19 أبريل 2020.

أخبار انتقالات اليوم الأحد 19 أبريل 2020:​

ميليك على رادار يوفنتوس

بحسب توتوسبورت فإن يوفنتوس على اتصال مع نابولي من أجل ضم أركاديوش ميليك في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وينتهي عقد المهاجم البولندي مع أبناء الجنوب في 2021، ورغم أنه يرغب في الرحيل في الميركاتو القادم إلا أن الأزرق السماوي لا يريد ذلك.

تشيلسي يراقب فالدشميدت

قالت صحيفة الصن الإنجليزية أن مهاجم فرايبورج لوكا فالدشميدت على قوائم المطلوبين في تشيلسي في سوق الانتقالات الصيفية.

وشارك المهاجم مع الفريق في 16 مباراة الموسم الماضي سجل خلالهم 6 أهداف، ومن المتوقع أن تكلف الصفقة إن تمت 20 مليون جنيه استرليني.

سباق بين باريس سان جيرمان وإشبيلية على تراوري

أشارت قناة بي إن سبورت إلى أن باريس سان جيرمان يأمل ضم ظهير رين هاماري تراوري في سوق انتقالات صيف 2020، لكن هناك منافسة قوية على توقيع اللاعب من إشبيلية.

ولن يكلف عقد اللاعب أكثر من 15 مليون يورو، وهو المبلغ الذي يعتبر زهيد بالنسبة للفريقين خاصةً العاصمي الفرنسي.

آرسنال يضحي بلاكازيت من أجل بارتي

بحسب صحيفة ذا صن فإن آرسنال سيتحرك من أجل إبرام صفقة تبادلية مع أتلتيكو مدريد، ينضم بموجبها توماس بارتي في سوق الانتقالات مقابل التخلي عن أليكساندر لاكازيت.

وكان المهاجم الفرنسي قريب من الانضمام للروخيبلانكوس في السابق، لكن الصفقة فشلت بسبب الكشف الطبي، لكن قد يكون الوضع قد تغير الآن.

ريال مدريد يتحرك لضم دي ليخت

بحسب موندو ديبورتيفو فإن ريال مدريد يرغب في ضم مدافع يوفنتوس ماتياس دي ليخت في سوق انتقالات صيف 2020.

هبط مستوى المدافع الهولندي منذ الرحيل عن أياكس في الصيف الماضي، ومع بحث الملكي عن بديل لسيرخيو راموس الذي تقدم في العمر، قد يبدو مدافع البيانكونيري هو الخيار الأمثل.

هاماربي يأمل في ضم إبراهيموفيتش

بعد التوقف بسبب فيروس كورونا عاد زلاتان إبراهيموفيتش إلى السويد، واختار مواصلة التدريب في نادي هاماربي الذي على ما يبدو أن لديه أمل في ضم مهاجم ميلان.

لكن هناك خبراء محليين صرحوا لليكيب الفرنسية أن نسبة انضمام اللاعب للفريق لا تتخطى الـ5%.

موناكو يغري ميرتينس

أشارت أونزي أن موناكو سيتحرك من أجل ضم دريس ميرتينس مع فتح سوق الانتقالات، وأنه على استعداد لمنحه ضعف الراتب الذي يحصل عليه مع نابولي.

وينتهي عقد البلجيكي الدولي مع أبناء الجنوب بنهاية الموسم، والراتب المتوقع من فريق الإمارة هو 8 ملايين يورو في الموسم.

إنتر يستعد للتحرك من أجل كين

بحسب إكسبريس فإن الإنتر سيسعر لإعادة مويس كين لإيطاليا بتقديم عرض لإيفرتون يبلغ 25 مليون جنيه استرليني.

وانضم المهاجم الإيطالي للتوفيز في الصيف الماضي قادمًا من يوفنتوس، لكنه وجد صعوبة في التأقلم في الدوري الإنجليزي لذا قد يعود سريعًا للدوري الإيطالي.

راتب كبير يطلبه سانشو من مانشستر يونايتد

يرتبط جادون سانشو بالانضمام لمانشستر يونايتد في سوق الانتقالات الصيفية القادمة، لكنه لن يرحل من بوروسيا دورتموند لأولد ترافورد حتى يحصل على 200 ألف جنيه استرليني على الأقل أسبوعيًا.

جدير بالذكر أن هناك صراع قوي على المهاجم الإنجليزي بيين تشيلسي وليفربول وبايرن ميونخ، وأنه يحصل على 167 ألف جنيه استرليني في الأسبوع مع الأصفر والأسود.

باريس سان جيرمان يغري نيمار للبقاء

بحسب ذا صن فإن باريس سان جيرمان مستعد لتقديم عقدًا جديدًا لنيمار يتقاضى بموجبه 640 ألف جنيه استرليني أسبوعيًا.

ويرتبط اسم البرازيلي في الآونة الأخيرة بالعودة لبرشلونة، لكن العاصمي الفرنسي يأمل في إبقائه في العاصمة الفرنسية حتى عام 2025.