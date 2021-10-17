انتقاد جديد من تيباس لبرشلونة: توقفوا عن اختلاق القصص!

يواجه نادي برشلونة الإسباني جمعية عمومية هامة اليوم الأحد، ويأمل مجلس الإدارة بقيادة جوان لابورتا أن تكون نقطة لإحياء مستقبل النادي.

وقبل الجمعية العمومية، أجرى إدوارد روميو نائب الرئيس الاقتصادي لنادي برشلونة، مقابلة مع صحيفة "إل موندو" الإسبانية، وجه فيها سهام النقد إلى خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني.

وخلال المقابلة، تساءل روميو منتقدًا تيباس: "مع إفلاس النادي، أين كان تيباس ينظر؟".

ماذا قال تيباس للرد على تصريحات روميو؟

تيباس لم يتأخر كثيرًا للرد على انتقادات نائب الرئيس الاقتصادي لبرشلونة، مؤكدًا أنه أخطأ في الكثير من الأرقام.

ونشر تيباس تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، للرد على تلك التصريحات.

وقال تيباس: "السيد روميو، موقف رابطة الدوري الإسباني هنا، اقرأ المذكرة التي صدرت منذ أيام حول وضع برشلونة".

واختتم تيباس: "توقف عن اختلاق القصص الملفقة، أكرر ريال مدريد وبرشلونة يمثلان حوالي 40% وليس 90% من مبيعات الليجا، هناك الكثير من الأخطاء".

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