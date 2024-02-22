في انتظار الهلال .. النيران الصديقة تمنح الاتحاد بطاقة العبور إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا

بنزيما ينجو من سيناريو مؤلم.. وحمدالله يتوهج

بشق الأنفس، تأهل الاتحاد السعودي إلى الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا، بعد فوزه بصعوبة على نافباخور الأوزبكي (2-1)، اليوم الخميس على ملعب الجوهرة المشعة، ضمن منافسات إياب دور الـ16.

وحجز العميد تذكرة العبور إلى دور الثمانية بفضل فوزه (2-1)، بعد انتهاء مباراة الذهاب في أوزبكستان بالتعادل السلبي، الخميس الماضي، ليضرب موعدًا مع الفائز من مباراة الهلال السعودي أو سباهان أصفهان الإيراني، وإن كان الزعيم الأقرب بعد فوزه ذهابًا خارج ملعبه (3-1).

وتصدر كريم بنزيما المشهد في مباراة اليوم، حيث كان من سجل هدف التقدم للضيوف بالخطأ في مرماه، قبل أن يصنع هدف التعادل لزميله عبد الرزاق حمد الله في نهاية الشوط الأول.

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وفي الشوط الثاني، هز المهاجم الفرنسي الشباك بهدف غير مُحتسب بسبب التسلل، قبل أن يخرج مستبدلًا في الوقت بدل الضائع للشوط الثاني لصالح زميله سلطان الفرحان.

خطأ قاتل من كريم بنزيما

وعلى عكس سير المباراة في أول 25 دقيقة من سيطرة لاتحاد جدة، افتتح الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم العميد أهدافه في دوري أبطال آسيا، لكنه أخطأ الطريق، حيث هز شباك فريقه مسجلًا هدفًا عكسيًا لصالح نافباخور الأوزبكي، بعدما حوّل كرة عرضية أوزبكية برأسه إلى شباك زميله عبدالله المعيوف دون قصد.

ورغم الهدف المباغت، إلا أن الاتحاد عاد مرة أخرى وأمسك بزمام اللقاء واندفع للهجوم بحثًا عن التعادل، حتى أن المدرب مارسيلو جاياردو كلف مدافع الفريق أحمد حجازي بدخول منطقة جزاء المنافسين والمساهمة في الهجمات.

حمدالله يعود بالتعادل للاتحاد

وكانت الكرات الثابتة هي كلمة السر في فوز الاتحاد، حيث استطاع أن يسجل هدف التعادل من ضربة ركنية، وذلك عن طريق مهاجمه المغربي عبد الرزاق حمدالله الذي تابع رأسية رائعة وجهها الفرنسي كريم بنزيما، لتسكن شباك الضيوف في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول.

في الشوط الثاني، لم تختلف الأمور كثيرًا حيث سيطر العميد على مجريات اللقاء وأهدر العديد من الفرص عبر ثنائية حمد الله وبنزيما، وأطلق الفرنسي تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء عند الدقيقة 61، لكن الدفاع أبعدها، ثم صوّب أحمد الغامدي كرة أخرى لكنها افتقدت الدقة المطلوبة.

تجديد دماء النمور

قرر مارسيلو جاياردو، مدرب الاتحاد، تجديد الدماء، فدفع بالثنائي صالح العمري ومروان الصحفي على حساب فيصل الغامدي، وأحمد الغامدي في الدقيقة 71، وهي التبديلات التي كان لها مفعول السحر على أداء الفريق هجوميًا.

وفي الدقيقة 75 أرسل أحمد حجازي عرضية أرضية رائعة للمهاجم الفرنسي الذي لم يتوان في إسكانها الشباك، لكن الحكم ألغى الهدف بعد الرجوع لتقنية الفيديو (VAR)، بعد التأكد من وجود تسلل على المدافع المصري.

النيران الصديقة تنقذ بنزيما

ومن جديد، عادت الكرات الثابتة والنيران الصديقة لتظهر في اللقاء، لكن هذه المرة كانت لحساب اتحاد جدة، حيث أرسل صالح العمري عرضية من ضربة ركنية قابلها توما تاباتادزي لاعب نافباخور بقدمه اليسرى في مرمى فريقه بالخطأ، ليسجل هدف فوز الاتحاد بعد عناء كبير.

ونجح الاتحاد في تسيير المباراة وفقًا لإرادته في الدقائق المتبقية، بينما أشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء ليوفان دوكيتش؛ لاعب نافباخور، بعد تدخله العنيف على صالح العمري، في الدقيقة 90+6 من عمر اللقاء، الذي انتهى لصالح العميد.