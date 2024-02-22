فيديو | سالت دماؤه بغزارة .. إصابة قوية للغاية لنجم الاتحاد خلال مواجهة نافباخور

النزيف حال دون استكماله للمباراة..

شهدت الدقائق الأخيرة من مواجهة الاتحاد السعودي أمام نافباخور الأوزبكي إصابة قوية لصالح العمري؛ لاعب العميد، بعد تدخل عنيف من الخصم.

المباراة حسمها العميد لصالحه بثنائية مقابل هدف وحيد، في إياب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا.

وخلال اللحظات الأخيرة من الوقت المحتسب بدل من الضائع للشوط الثاني، وبينما يتسابق العمري مع يوفان دوكيتش للحاق بكرة هوائية، رفع الأخير قدمه عاليًا، لتصطدم بقوة برأس لاعب العميد.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

العمري سقط أرضًا وسالت دماؤه بشكل كبير قبل أن يتدخل الجهاز الطبي ويطمئن زملاءه عليه، لكنه خرج ولم يتمكن من استكمال الدقائق القليلة المتبقية، في ظل استمرار النزيف.

بينما أشهر الحكم الكارت الأحمر المباشر في وجه دوكيتش، الذي اعتذر على الفور عن تصرفه "غير المقصود"، وأصر على عدم الخروج من الملعب إلا بعد الاطمئنان على العمري.

يذكر أنه من المقرر أن يواجه الاتحاد في دور الثمانية الفائز من مواجهة الهلال السعودي أمام سباهان أصفهان الإيراني، المقامة حاليًا، والتي انتهى ذهابها بفوز الزعيم بثلاثية مقابل هدف وحيد.