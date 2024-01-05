في انتظار الرسمي .. استبعاد نجم النصر من قائمة منتخب السعودية في كأس آسيا

صدمة في منتخب السعودية قبل انطلاق كأس آسيا

تلقى منتخب السعودية الأول لكرة القدم "صدمة"؛ قبل انطلاق مشواره في بطولة كأس أمم آسيا، التي تستضيفها الدوحة القطرية، في الفترة من 12 يناير إلى 10 فبراير 2024.

قرعة كأس آسيا؛ أسفرت عن تواجد منتخب السعودية في المجموعة السادسة، إلى جانب كل من عمان وتايلاند وقيرغيزستان.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية"، بات استبعاد أيمن يحيى، جناح نادي النصر، من قائمة الأخضر السعودي في كأس آسيا، أمرًا حتميًا؛ بعد إصابته الأخيرة.

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الصحيفة كشفت عن أن الفحوصات الطبية التي خضع لها يحيى؛ أثبتت إصابته بـ"تمزق في أربطة الكاحل"، حيث يحتاج إلى فترة علاج، لن تسعفه للمشاركة في البطولة القارية.

إصابة نجم النصر الشاب، والذي يعتبر من ضمن أفضل المواهب في الكرة السعودية؛ جاءت خلال مشاركته مع المنتخب الوطني، في المباراة الودية أمام لبنان، يوم الخميس الماضي.

جدير بالذكر أن الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني لمنتخب السعودية، قام باستدعاء الثلاثي محمد البريك "الهلال" وريان حامد "الأهلي" وطلال حاجي "الاتحاد"، إلى المرحلة الإعدادية الأخيرة قبل كأس آسيا؛ وذلك تحسبًا لأي إصابات جديدة في صفوف الأخضر.