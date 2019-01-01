انتصارات متتالية ورقم مثير بركلات جزاء ليفربول

تعرف على أهم أرقام ليفربول بعد مباراة اليوم أمام ليستر سيتي ضمن لقاءات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

حقق فريق ليفربول اليوم الفوز على نظيره ليستر سيتي بهدفين مقابل هدف وحيد ضمن لقاءات الجولة الثامنة من البريميرليج.

وشهدت المباراة العديد من الأرقام الهامة بالنسبة للريدز، نستعرض أبرزها فيما يلي:

حقق ليفربول الفوز الـ ١٧ على التوالي له في الدوري الإنجليزي كثاني أطول سلسلة بعد تلك التي حققها من قبله مانشستر سيتي بواقع ١٨ مباراة.

وصل الريدز للفوز رقم ١١ على التوالي في الدوري الإنجليزي على ملعبهم ووسط جماهيرهم وهي أطول سلسلة يصل لها الفريق في البطولة منذ عام ١٩٨٥ عندما فاز بـ ١٣ مواجهة متتالية.

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سجل جيمس ميلنر ركلة الجزاء الثانية له مع ليفربول التي تأتي بالفوز لصالح الريدز خلال لقاءات الدوري الإنجليزي، وهو ما تكرر من قبل أمام فولهام عندما فاز بطل دوري أبطال أوروبا بهدفين مقابل هدف أيضًا، وكانت ركلة الجزاء تلك هي رقم ٣٤ لليفربول في الدوري الإنجليزي التي يتم تسجيلها في الدقيقة الـ ٩٠ من عمر أي مواجهة أكثر من أي فريق آخر بـ ٩ ركلات على الأقل.

أصبح ليفربول هو الفريق السابع في تاريخ البطولة الإنجليزي الذي يحقق الفوز في أول ثمانية لقاءات، كما أصبح أول من يكرر ذلك بعدما حققه من قبل في عام ١٩٩٠.

جدير بالذكر أن ليفربول حاليًا يحتل صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد ٢٤ نقطة بعدما حقق الفوز في أول ثمانية لقاءات بالبريميرليج.