ماني يصل للهدف رقم 50 في 100 مباراة مع ليفربول

المهاجم السنغالي يواصل تألقه مع الريدز هذا الموسم

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

نجح المهاجم السنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول، في هز شباك ليستر سيتي، بالجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.

نجم ليفربول تمكن من افتتاح التسجيل لأصحاب الأرض بعد انفراده بالحارس كاسبر شمايكل بالدقيقة 41.

هدف ماني يعني وصوله للرقم 50 بصفوف الريدز، خلال 100 مباراة لعبها بقميص الفريق منذ بداية مشواره.

ويصبح بذلك السنغالي هو اللاعب العاشر الذي يصل لهذا الرقم مع ليفربول خلال منافسات البريميرليج.

رقم ماني يمثل قيمة كبيرة للريدز أيضاً، حيث يعتبر هو أكثر فريق سجل له لاعبون مختلفون هذا العدد من الأهداف.

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وكان صاحب الـ27 عاماً قد انتقل لليفربول في 2016 بـ37 مليون جنيه إسترليني، وسجل 67 هدف بجميع البطولات.

ويطمح ليفربول في الفوز بمواجهة ليستر والوصول للنقطة 21، لمواصلة تصدره للمسابقة على حساب مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني بـ 16 نقطة.