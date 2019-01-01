من هو صفوان السويكت؟ رجل الدولة والاستثمار ورئيس النصر الجديد

حسم أخيرًا ملف انتخابات النصر الذي استمر لأسابيع مر خلالها بأزماتٍ عديدة بتسلم صفوان السويكت مقعد الرئاسة، فمن هو رئيس النصر الجديد؟

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أسدل الستار أخيرًا على انتخابات نادي النصر السعودي بعدما مر هذا الملف بأزمات كثيرة، بداية باعتذار سعود آل سويلم عن الترشح مرورًا بعدم وجود مرشحين ونهاية بعدم اكتمال نصاب الجمعية العمومية أمس الجمعة.

وعقدت الجمعية العمومية اليوم السبت ونجح الدكتور صفوان السويكت في الفوز برئاسة النادي للدورة القادمة الممتدة لأربع سنوات قادمة، وكان هذا متوقعًا بعدما حظي الرجل بدعم وتأييد من عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية خاصة حملة العضوية الذهبية.

رسميًا | صفوان السويكت رئيسًا للنصر السعودي

ويُعد السويكت من الأسماء البارزة في عالم القانون المالي والتمويل والاستثمار، إذ يحمل شهادة الماجستير في القانون من المعهد العالي للقضاء، وحصل عليها عام 2007 بتقديم عام ممتاز.

ولم يتوقف الرجل هنا، بل أتم عام 2010 الجزء الأول من الشهادة العالية المتخصصة والتي تعادل درجة الماجستير في التمويل والاقتصاد من معهد "إنسيف" في ماليزيا، وأضاف لتلك الشهادة في نفس العام ماجستير العلوم في التمويل والاستثمار البنكي من كلية إدارة الأعمال من جامعة ريدنج في بريطانيا.

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الدكتور صفوان بن سليمان السويكت بعد انتخابه رئيساً لمجلس إدارة نادي #النصر pic.twitter.com/ryyCJx1vXI — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) July 13, 2019

وواصل الرجل التحصيل العلمي حتى حاز الدكتواه في القانون المالي من المعهد العالي للقضاء عام 2016، وبتقدير عام ممتاز، ليصل إلى مكانة علمية مرموقة للغاية ويُصبح على قدر كبير من المعرفة في مجال القانون والاستثمار.

ولم تتوقف قدرات السويكت عند التحصيل العلمي، بل دعمه بالجانب العملي وامتلك العديد من الخبرات الإدارية، إذ هو أحد الأسماء المعروفة في مجال الاستثنار داخل السعودية وخارجها، كما عمل محاميًا لدى وزارة العدل السعودية وأصبح مستشارًا اقتصاديًا معتمدًا لدى وزارة التجارة.