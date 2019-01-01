رسميًا | صفوان السويكت رئيسًا للنصر السعودي

حسمت الانتخابات اخيرًا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

حسمت أخيرًا انتخابات نادي النصر السعودي وفاز الدكتور صفوان السويكت برئاسة النادي للدورة القادمة الممتدة لـ4 سنوات قادمة.

ومرت انتخابات النصر واختيار رئيسه الجديد بولادة قيصرية، إذ ظل النادي دون أي مرشح لرئاسته لفترتين من فتح باب الترشح، وفي الساعات الأخيرة من الفترة الثالثة تقدم 5 أشخاص بأوراق ترشحهم، وانسحب أحدهم بعد عدة أيام.

سعود آل سويلم ومجلس إدارته يُحددون موقفهم من انتخابات النصر

وحصر السباق بين الرباعي صالح الأطرم وصفوان السويكت ونصر النصر وإبراهيم العثمان، وقد فشل انعقاد الجمعية العمومية يوم أمس بسبب عدم اكتمال النصاب.

وعقدت الجمعية العمومية بعد عصر اليوم، وبعد التصويت وفرز الأصوات أعلن النادي فوز الدكتور صفوان السويكت بالرئاسة وهو ما كان متوقعًا بعد إجماع عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية خاصة حملة العضويات الذهبية على انتخابه.

ولم يحضر الرئيس السابق سعود آل سويلم ومجلس إدارته الجمعية العمومية، إذ امتنعوا عن التصويت.