أنباء جيدة لريال مدريد.. ألابا يكمل خطة أنشيلوتي المحكمة قبل مباراة ليفربول

أخبار جيدة تسود أجواء ريال مدريد قبل نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول حيال واحد من أهم عناصره الأساسية.

النمساوي ديفيد ألابا أحد أهم قطع خط الدفاع بالنسبة للمدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي يقترب من العودة إلى المباريات.

أنباء جيدة لريال مدريد بشأن ألابا

أكدت صحيفة "آس" الإسبانية المقربة للبيت المدريدي أن ألابا سيتماثل للشفاء بنسبة كبيرة خلال أيام وأن مشاركته في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول أمر لا تساوره أي شكوك بعدما تدرب اليوم بشكل اعتيادي مع المجموعة.

عانى ألابا من إصابة في مباراة مانشستر سيتي على ملعب الاتحاد ومن وقتها يغيب عن الميرنجي واحد من أهم لاعبي كارلو أنشيلوتي.

أولويات أنشيلوتي الفنية في نهائي دوري أبطال أوروبا

لم يلعب ألابا منذ ليلة السادس والعشرين من أبريل، ولذلك فإن الحيرة التي توجد في ذهن أنشيلوتي هي إذا ما كان سيمنحه الدقائق في مباراة ريال بيتيس بالجولة الأخيرة من الدوري الإسباني، أم إنه سيقتحم به مباراة ليفربول في أتم جاهزية بدنية له؟.

أولوية أنشيلوتي هي البدء بمدافعين مركزيين في قمة جاهزيتهما البدنية لمواجهة هجوم ليفربول المرهِق، وفي ظل إراحة أنشيلوتي لمدافعه الذي شارك في أكثر عدد من الدقائق هذا الموسم، إيدير ميليتاو، بعدما حسم ريال مدريد لقب الدوري الإسباني، يملك أنشيلوتي خيار ألابا الجاهز تمامًا والحاصل على قسط معقول من الراحة قبل المباراة المرتقبة.

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