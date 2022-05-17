خاص | ريال مدريد يحدد موعد الإعلان عن صفقة مبابي

"جول GOAL" يمكنه تأكيد أن الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان اتفق بالفعل على الشروط الشخصية مع نادي ريال مدريد الإسباني.

ولم يتبق أمام مبابي سوى شهر واحد فقط في عقده الحالي مع باريس سان جيرمان، الذي حاول جاهدًا إقناع أحد أهم نجومه في السنوات الأخيرة بتمديد عقده دون جدوى.

وأصر مبابي، بطل كأس العالم 2018، على أنه سينتظر حتى نهاية الموسم قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن مستقبله، لكن ريال مدريد متأكد الآن من تأمين خدماته في صفقة انتقال حر.

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مبابي يقترب من ريال مدريد

علم "جول GOAL" أن ريال مدريد توصل إلى اتفاق نهائي مع مبابي بعد أربعة أشهر من المفاوضات، ولم يتبق سوى بعض التفاصيل الصغيرة قبل الإعلان عن الصفقة.

وينتظر ريال مدريد أن يؤكد مبابي رحيله عن باريس سان جيرمان، وهو ما يمكن أن يفعله مباشرة بعد مباراة فريقه الأخيرة في موسم 2021-22 أمام ميتز في الدوري الفرنسي يوم 21 مايو الجاري.

Real Madrid plan to announce the signing of Kylian Mbappe after the Champions League final 🤩 pic.twitter.com/v8DT6o1XuD — GOAL (@goal) May 17, 2022

لطالما حلم مبابي باللعب في "سانتياجو برنابيو"، وكان ريال مدريد واثقًا من ضمه إلى صفوفه منذ محاولته الفاشلة في ضمه خلال الصيف الماضي، مع استسلام إدارة باريس سان جيرمان الآن لحقيقة أن الدولي الفرنسي يستعد لخوض تجربة جديدة.

متى سيعلن ريال مدريد عن صفقة مبابي؟

حتى إذا أعلن مبابي خروجه من باريس سان جيرمان في الأيام المقبلة، فإن ريال مدريد لا يخطط للإعلان عن الصفقة إلا بعد نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويسعى ريال مدريد إلى الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة 14 في تاريخه، حين يواجه ليفربول الإنجليزي على ملعب "دو فرانس" يوم 28 مايو الجاري.

ولا يريد النادي الملكي أن يستحوذ انتقال مبابي على الانتباه ويشتت استعدادات المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي وفريقه قبل النهائي المرتقب.

ومن المرجح أن يتم تأكيد وصول مبابي إلى ريال مدريد في بداية يونيو المقبل، ويدرك "جول GOAL" تقديم اللاعب رسميًا في "سانتياجو برنابيو" سيتأخر إلى ما بعد انتهاء معسكر منتخب فرنسا في 13 يونيو.

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