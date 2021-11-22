إصابة في غير وقتها .. خطة تشافي لا تسير وفقًا له

أعلن نادي برشلونة عن آخر تطورات الحالة الصحية لنجم الفريق، سيرجي روبرتو بعد الإصابة التي أبعدته عن المشاركة منذ أكثر من 3 أسابيع.

روبرتو ظهر في قائمة برشلونة في مباراة الديربي أمام إسبانيول، لكنه لم يشارك وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، جاء ذلك بناء على قرار تشافي حيث يعد اللاعب لمواجهة بنفيكا وسيعتمد عليه أساسيًا.

تشافي يستعد لخوض ثانِ مبارياته مع الفريق ليلة الغد أمام بنفيكا في مباراة حاسمة ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات.

ما هي آخر تطورات حالة روبرتو؟

نشر النادي الكتالوني عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تطور جديد بخصوص حالة سيرجي روبرتو.

وجاء البيان كالتالي: "لاعب الفريق الأول سيرجي روبرتو لايزال يشعر بألم في عضلات فخذه الأيمن، تطور حالته هو ما سيحدد موعد عودته".

كيف كان سيعتمد تشافي على روبرتو؟

بحسب تقرير نشرته "سبورت" أمس فإن تشافي لم يرد الإسراع بعودة سيرجي روبرتو، للتأكد من جاهزيته أمام بنفيكا، حيث أنه كان يرى أنه حلًا للفريق في غياب أجنحة برشلونة الشباب، عبد الصمد الزلزولي وإلياس أخوماش لأنهم غير مسجلين في القائمة.

بالإضافة إلى أن تشافي كان يتطلع أن يكون القادة الأربعة مع الفريق في بدايته كمدرب لتشجيع اللاعبين في غرفة تبديل الملابس ومساعدة الشباب.

الجدير بالذكر أنّ روبرتو شارك هذا الموسم في 12 مباراة مع برشلونة، وتمكن من تسجيل خلالها هدفين.

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