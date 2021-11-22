صلاح وميسي وليفاندوفسكي وفليك .. فيفا يعلن ترشيحات جوائز الأفضل!

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن قائمة مرشحيه لجوائز الأفضل في العالم، ما بين لاعبين ولاعبات ومدربين وحراس مرمى.

قائمة ترشيحات لاعبي كرة القدم مكونة من 11 لاعبًا، وجاءت كالتالي:

كريم بنزيما (ريال مدريد وفرنسا)، كيفين دي بروينه (مانشستر سسيتي وبلجيكا)، كريستيانو رونالدو (يوفنتوس ومانشستر يونايتد والبرتغال)، روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ وبولندا)، ليونيل ميسي (برشلونة وباريس سان جيرمان والأرجنتين)، نيمار (باريس سان جيرمان والبرازيل)، إرلينج هالاند (بوروسيا دورتموند والنرويج)، جورجينيو (تشيلسي وإيطاليا)، نجولو كانتي (تشيلسي وفرنسا)، كيليان مبابي (باريس سان جيرمان وفرنسا)، محمد صلاح (ليفربول ومصر).

أما قائمة ترشيحات أفضل مدرب في العام فجاءت كالتالي:

أنطونيو كونتي (إنتر وتوتنهام)، هانسي فليك (بايرن ميونخ وألمانيا)، بيب جوارديولا (مانشستر سيتي)، روبرتو مانشيني (إيطاليا)، ليونيل سكالوني (الأرجنتين)، دييجو سيميوني (أتلتيكو مدريد)، توماس توخيل (تشيلسي).

وقائمة ترشيحات أفضل الحراس كالتالي:

أليسون بيكر (ليفربول والبرازيل)، جيانلويجي دوناروما (ميلان وباريس سان جيرمان وإيطاليا)، إدوارد ميندي (تشيلسي والسنغال)، مانويل نوير (بايرن ميونخ وألمانيا)، كاسبر شمايكل (ليستر سيتي والدنمارك).

الجائزة التي كانت في الأصل تقام مع الكرة الذهبية قبل أن يتم الفصل بينهما سيتم فتح التصويت للجماهير فيها في العاشر من ديسمبر.

جدير بالذكر أن حفل الإعلان عن الفائز سيقام في الـ 17 من شهر يناير مطلع العام المقبلة 2022.