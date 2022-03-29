أمل برشلونة الوحيد .. هبوط ليدز يسهل التعاقد مع رافينيا!

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن عدم وجود شرط جزائي في تعاقد اللاعب البرازيلي رافينيا مع نادي ليدز الإنجليزي.

وكان نادي برشلونة الإسباني مهتمًا بالحصول على خدمات اللاعب من ليدز بدايةً من الموسم القادم.

لكن عدم وجود شرط جزائي في عقد اللاعب إلا في حالة هبوط ليدز قد يصعب الأمر على النادي الكتالوني، حيث أنه سيحاول التفاوض على شرائه من النادي مباشرةً.

بحسب تقرير أعدته صحيفة "سبورت" الإسبانية فإن برشلونة لديه نية بالفعل لضم الجناح البرازيلي من بداية الموسم المقبل.

وأوضح التقرير أن النادي الكتالوني قد رفع عرضه من 35 مليون دولار إلى 50 مليون وذلك مع احتساب المتغيرات.

وأكد المدير الرياضي لنادي لييدز فيكتور أورتا على "راديو ماركا" عدم وجود بند الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع ناديه بشكل عام.

ولذلك فإن برشلونة إذا احتاج خدمات اللاعب فعليه التفاوض بصفة رسمية مع نادي ليدز والاتفاق على مبلغ لضم اللاعب.

لكن ما قد يجعل التفاوض لضم اللاعب ممكنًا هو في حال هبوط ليدز إلى دوري الدرجة الأولى "التشامبيونشيب" لأنّه يعني تفعيل بند الشرط الجزائي مقابل 25 مليون يورو.

حيث أن البرازيلي يمتلك شرطًا جزائيًا في عقده في حالة هبوط فريق إلى دوري الدرجة الأولى فقط.

كما أوضح التقرير أن برشلونة لن يزيد من المبلغ المقدم إلى نادي ليدز مرة أخرى، فالتعاقد مع رافينيا سيتم إما بالعرض الذي ينوي النادي لتقدميه، أو بتفعيل الشرط الجزائي حال هبوط الفريق الإنجليزي.

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