"الوضع الرياضي أثر على علاقتي مع زيزو" .. ديشان يعلق على أزمة زيدان ولو جرايت

ديدييه ديشان يعلق على أزمة زيدان ولو جرايت، والتنافس بينه وبين زميله السابق على منصب مدرب منتخب فرنسا.

كسر ديدييه ديشان المدير الفني لمنتخب فرنسا حاجز الصمت، وعلق على الأزمة التي تسبب فيها نويل لو جرايت الرئيس السابق للاتحاد الفرنسي لكرة القدم بعد الإساءة إلى زين الدين زيدان زميله السابق في "الديوك".

لو جرايت رحل رسميًا عن رئاسة الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، وذلك بعدما طاردته الأزمات بداية من الإساءة إلى زيدان قبل الاعتذار أخيرًا، ثم أزمة محاولة الاعتداء الجنسي التي فجرتها سونيا سويد وكيلة اللاعبين الشهيرة.

ديشان، وفي تصريحات نقلتها العديد من وسائل الإعلام الفرنسية، وعلى رأسها راديو مونت كارلو، أكد على احترامه الكبير لزيدان بالنظر إلى التاريخ المشترك بينهما في الملاعب.

وقال ديشان: "قبل أن يتم توجيه أي أسئلة، أُفضل أن أقول بضع كلمات عن تصريحات رئيسي، تعليقاته كما اعترف كانت غير لائقة، أعتقد أنه من الجيد للغاية أنه قدم اعتذاره إلى زيزو".

وأضاف: "الوضع الرياضي الحالي أدى إلى منافسة رياضية بيني وبين زيدان، لكن أنا سأظل دائمًا أكن له الكثير من الاحترام بالنظر إلى ما عشناه وتقاسمناه معًا".

واختتم: "سواء في حياته الأولى كلاعب وفيما يتعلق بما هو عليه الآن، فإن زيدان يمثل الكثير لكرة القدم والرياضة الفرنسية".

يذكر أن اللجنة المكلفة برئاسة الاتحاد الفرنسي لكرة القدم بعد تنحي لو جرايت أقرت بالفعل العقد الجديد المبرم مع ديشان، والذي يستمر بموجبه في قيادة منتخب فرنسا حتى 2026.