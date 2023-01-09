"تعليق أخرق" .. رئيس الاتحاد الفرنسي يعتذر رسميًا إلى زيدان

رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم يقدم اعتذاره إلى زيدان الدين زيدان بعد التعليقات المسيئة.

قرر نويل لو جريت رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم الانحناء أمام عاصفة الهجوم العنيف ضده بعد تعليقاته المسيئة إلى زين الدين زيدان أسطورة منتخب فرنسا، وتقديم الاعتذار إلى "زيزو".

لو جريت خرج بتصريحات صادمة مساء الأحد مهاجمًا زيدان، مؤكدًا أنه لا يهتم إذا ما قام بتدريب منتخب البرازيل، وأنه لن يرد عليه إذا ما تواصل معه.

تلك التصريحات أدت إلى عاصفة انتقادات في وجه لو جريت، جاءت من كيليان مبابي نجم منتخب فرنسا، ووزيرة الرياضة الفرنسية، ونادي ريال مدريد الإسباني، وعدد من لاعبي "الديوك" السابقين.

لو جريت، وفي بيان أصدره الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، قدم اعتذاره إلى زيدان، حيث جاء في البيان: "أقدم اعتذاري الشخصي له، وأتأسف على تصريحاتي الخرقاء التي تسببت في حالة من سوء التفاهم".

واختتم: "أود أن أعتذر إليه عن تلك التعليقات التي لا تعبر إطلاقًا عن أفكاري ولا تقديري للاعب الذي كان عليه والمدرب الذي أصبح الآن".