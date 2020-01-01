رسميًا - ديسابر مديرًا فنيًا للوداد المغربي

الفرنسي يقود وداد الأمة في الولاية الثانية

أعلن نادي الوداد المغربي اليوم الثلاثاء، تعاقده رسميًا مع المدرب الفرنسي سباستيان ديسابر، ليعود من جديد لقيادة الفريق فنيًا خلال الفترة المقبلة.

وداد الأمة كان قد أعلن منذ أسبوع رحيل المدرب الصربي زوران مانولوفيتش بعد فسخ عقده بالتراضي بين الطرفين، لتراجع نتائج الفريق.

وقام النادي المغربي بتقديم ديسابر خلال مؤتمر صحفي أقيم مساء الليلة، شهد كذلك تقديم الصفقات الجديدة للأحمر، التي تم التعاقد معها خلال يناير الجاري.

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ديسابر صاحب الـ43 عامًا كان مدربًا حرًا خلال الفترة الماضية، بعدما تمت إقالته من تدريب بيراميدز المصري في 19 من ديسمبر الماضي.

وسبق للمدرب الفرنسي أن قاد الوداد من قبل في الفترة من أكتوبر 2016 وحتى يناير 2017، وخلال هذه الفترة لعب الأحمر 12 مباراة، حقق الفوز في خمس منها، وتعادل في ست، وخسر لقاء وحيد.

وداد الأمة يتصدر حاليًا جدول ترتيب الدوري المغربي برصيد 29 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن نهضة بركان، صاحب المركز الثاني، بعد مرور 13 جولة.

وستكون أول مباراة لديسابر مع الوداد أمام اتحاد العاصمة الجزائري في 24 من الشهر الجاري، ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

الأحمر يحتل المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد ست نقاط، خلف صن داونز الجنوب إفريقي، والذي حسم تأهله بحصده عشر نقاط، بينما يتنافس الفريق المغربي مع اتحاد العاصمة وبيترو أتلتيكو الأنجولي (نقطتين لكل منهما) على بطاقة التأهل الثانية عن المجموعة.