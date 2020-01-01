سيد عبد الحفيظ: لماذا أصبحنا نعرف أخبار الكاف من صحف تونس والمغرب؟

مدير الكرة بالنادي الأهلي يتحدث كذلك عن الحكام واختيارهم

أبدى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي دهشته من معرفة الإعلام والصحف في تونس والمغرب لأخبار الاتحاد الأفريقي والكشف عنها قبل إعلانها رسميًا بواسطة الكاف.

الأهلي المصري يستعد لمواجهة النجم الساحلي التونسي في رابع جولات دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا ، وهو لقاء حاسم للغاية في حظوظ الفريق للتأهل لربع نهائي البطولة، إذ لا يمتلك سوى 7 نقاط مقابل 9 لمنافسه و6 للهلال السوداني الذي سيلعب أمام بلاتينيوم الزيمبابوي.

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الفريق الأحمر تغلب على المقاولون العرب بهدفين نظيفين يوم أمس ليعزز صدارته لجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 36 نقطة من 12 مباراة، وقد تحدث سيد عبد الحفيظ عقب اللقاء رافضًا التعليق على ما أثير حول نية الكاف السماح باستبدال الأندية للاعبين خلال فترة الانتقالات الشتوية.

إذ قال "لم يصلنا شيء حتى الآن حول الاستبدال الأفريقي، مجرد أخبار نقرأها في الصحافة المغربية. لا أعلم لم أصبحنا نعرف أخبار الاتحاد الأفريقي من الإعلام المغربي والتونسي رغم أن مقر الكاف هنا في مصر".

أضاف منتقدًا اختيار الحكام لمباريات فريقه "اختيار الحكام لإدارة مبارياتنا ضد الفرق التونسية والمغربية أيضًا يبدو غريبًا، فقد تم تكليف الحكم بوندو لإدارة مباراتنا أمام النجم الساحلي في تونس، فيما تم اختيار الحكم جوميز لإدارة لقاء الإياب في القاهرة وهو أحد أفضل حكام القارة".

تابع موضحًا "إن قمنا بإحصائية سريعة نجد أن أفضل الحكام يُكلفون بإدارة مبارياتنا أمام الفرق التونسية والمغربية هنا في القاهرة، لكننا نجد مستويات غريبة من الحكام للمباريات خارج ملعبنا، وهو أمر يدعو للدهشة، الكاف عليه مراجعة كل تلك التفاصيل حتى تتطور الكرة في القارة السمراء".

وأتم عبد الحفيظ مؤكدًا أن الحديث عن غلق المجال الجوي السوداني لا يخصهم على الإطلاق، إذ أن الأهلي جاهز لمواجهة الهلال أيًا كان الوضع ومكان الملعب.