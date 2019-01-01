الوحدة يقترب من استعارة ميلسي

لاعب الظفرة في طريقه للوحدة

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أفادت المصادر الصحفية الإماراتية أن الوحدة بات قريبًا من استعارة نيكولاس ميليسي.

وأوضحت تلك المصادر أن صاحب الـ26 عامًا سينتقل من ناديه الظفرة للوحدة بعقد إعارة لموسم واحد، وأن المفاوضات حُسمت بين الأطراف جميعًا ولا يتبقى سوى توقيع العقود الرسمية.

ودعم تلك الأخبار رئيس النادي أحمد الرميثي بنشر تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر قال فيها "أخذناه"، إشارة لإتمام التعاقد مع اللاعب.

بيسمارك على رأس المطلوبين في الجزيرة

وسبق للاعب الأوروجواياني أن ارتدى قميص الهلال السعودي وتُوج معه بدوري المحترفين السعودي، ويُعد حاليًا من أفضل اللاعبين في دوري الخليج العربي الإماراتي.

وستكون المباراة الأولى لميليسي بقميص الوحدة ضد النصر السعودي ضمن ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.

يُذكر أن الوحدة يضم حاليًا 3 لاعبين محترفين هم سيباستيان تيجالي وليوناردو دا سيلفا وريم تشانج، ويبدو النادي قريبًا من التعاقد مع كارلوس لوبيز "كارليتوس" مهاجم ليجا وارسو البولندي.