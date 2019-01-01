بيسمارك على رأس المطلوبين في الجزيرة

لاعب القادسية متواجد في الإمارات حاليًا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يسعى الجزيرة الإماراتي لدعم صفوفه هذا الصيف بثلاثة لاعبين أجانب استعدادًا للموسم الجديد من دوري الخليج العربي الإماراتي.

وأنهى النادي ارتباطه مع الثلاثي ليوناردو بيريرا وآرنست أسانتي وناصر بارازيت بعد فشلهم في الوصول للمستوى المطلوب خلال الموسم الأخير، علمًا أنهم جميعًا انضموا للنادي الصيف الماضي، فيما حافظ الكاميروني سيباستيان سياني على مقعده بعد أدائه المقنع.

وأفاد أحد المصادر داخل النادي لصحيفة الخليج الإماراتية أن الأولوية حاليًا لدعم مركز الجناح وصانع الألعاب، وأن النادي يتحرك في عدة اتجاهات بالفعل، لكن يبقى البرازيلي بيسمارك فيريرا صانع ألعاب القادسية السعودي على رأس قائمة المطلوبين.

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وحظي صاحب الـ25 عامًا بأفضل مواسمه في السعودية، إذ أحرز 10 أهداف وصنع 6 آخرين، وقد ارتبط سابقًا بعدد من الأندية السعودية أبرزها النصر والاتحاد، ويرتبط اللاعب بعقد مع ناديه يمتد حتى عام 2022.

وأفاد مصدر آخر للخليج أن بيسمارك متواجد حاليًا في الإمارات رفقة وكيل أعماله للتفاوض مع "فخر أبو ظبي"، إذ يُبدي اللاعب ترحيبًا كبيرًا باللعب في الإمارات.

يُذكر أن الجزيرة أنهى الموسم المنقضي من دوري الخليج العربي في المركز الخامس برصيد 45 نقطة، وقد فقد فرصة المشاركة في دوري أبطال آسيا الموسم المقبل، لكنه سيُشارك في بطولة كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال.