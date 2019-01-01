لاعب الوحدة: حمد الله مُتعب وأتمنى اللعب في الدوري السعودي

تشانج وو ريم يتحدث عن مراقبة مهاجم النصر المغربي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد الكوري الجنوبي تشانج وو ريم؛ مدافع الوحدة الإماراتي، على خطورة المغربي عبد الرزاق حمد الله؛ مهاجم النصر السعودي، موضحًا أن فريقه في وضع جيد بعد التعادل أمام العالمي في السعودية.

العنابي يستعد لملاقاة العالمي اليوم الإثنين، على ملعب آل مكتوم، ضمن إياب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا.

وقال وو ريم، خلال تصريحاته لصحيفة "الاقتصادية": "النصر فريق قوي ومواجهته في الذهاب كانت صعبة، لامتلاكه لاعبين مميزين، لكننا أيضًا في الوحدة قدمنا عمل فني في الذهاب مكنا من العودة بالتعادل، وهذا سيجعلنا في وضع أفضل في الإياب، وهذا لا يعني أننا حسمنا التأهل لدور الـ8، بل علينا ألا ننسى أننا نلعب أمام بطل الدوري السعودي".

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وأضاف بسؤاله عن مراقبة المغربي عبد الرزاق حمد الله: "هو لاعب متعب جدًا وخطير، بجانب أنه مهاجم رائع وهداف، حاولنا مراقبته لكنه استطاع أن يسجل.

"تابعنا فيديوهات لحمد الله قبل اللقاء ودرسنا تحركاته وأهدافه، ومدربنا طلب مراقبته من جانب جميع المدافعين، لأنه علينا أن نراقبه في كل ثانية لخطورته، لكنه لاعب رائع وتمكن من التسجيل رغم ذلك".

واختتم حول رغبته باللعب في الدوري السعودي: "تلقيت قبل موسمين عرضًا من النصر، كانت مفاوضات شفهية، لكن المفاوضات توقفت ولا أعلم سبب ذلك، أعلم أن الدوري السعودي كبير ومعروف، احترم عقدي مع الوحدة، لكن الكل يتمنى أن يلعب في الدوري السعودي".

يذكر أن لقاء الذهاب بين الفريقين كان قد انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، على ملعب الملك فهد الدولي.