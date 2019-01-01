عمر هوساوي: قادرون على تحقيق التأهل على حساب الوحدة الإماراتي

النصر يسعى لخطف بطاقة التأهل

عبده الليثي فيسبوك تويتر

أكد عمر هوساوي قائد فريق النصر السعودي على قدرة الفريق بتحقيق الفوز على الوحدة الإماراتي في دوري أبطال آسيا.

وكان النصر قد تعادل أمام الوحدة الإماراتي، بهدف لكل فريق في اللقاء الذي أقيم ضمن دور الـ16 من دوري أبطال آسيا على ملعب النصر.

وقال هوساوي في تصريحات بالمؤتمر الصحفي الخاص باللقاء: "قادرون على التعويض في لقاء الإياب ونسعى للتأهل للدور القادم".

وتابع: "صعبنا الأمور على أنفسنا بالتعادل أمام الوحدة في لقاء الذهاب، ولكن يجب أن نقدم كل ما لدينا من أجل خطف بطاقة التأهل".

ويسعى النصر للفوز بأي نتيجة أو التعادل الإيجابي بأكثر من هدف من أجل الصعود إلى دور الـ8 من دوري أبطال آسيا.