خاص | أنسيلمو يختار أفضل السعوديين والأجانب ويُعلل وفرة البرازيليين في الدوري السعودي

جول النسخة العربية أجرى حوارًا مع نجم وسط الوحدة

قال البرازيلي أنسيلمو دي مورايس نجم وسط الوحدة في حوار خاص لجول النسخة العربية أن المدرب دانيال كارينيو يقف خلف تطوره هجوميًا خلال الموسم الماضي من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي.

صاحب الـ31 عامًا اعتاد القيام بالأدوار الدفاعية في وسط الملعب، لكنه تألق هجوميًا الموسم الماضي محرزًا 10 أهداف مع الوحدة، وقد أوضح أن مدربه كارينيو يقف خلف ذلك التطور لأنه طلب منه اللعب كلاعب وسط مهاجم.

أنسيلمو ورغم أنه يلعب مع الوحدة منذ يوليو 2018، إلا أنه لعب تحت قيادة ستة مدربين في الفريق، وقد اعترف بالتأثر سلبًا بهذا الأمر خاصة في الموسم الأول، مضيفًا "تأثرنا كثيرًا بتغيير المدربين في الموسم الأول، لكن كارينيو بدأ معنا الموسم الثاني مبكرًا ثم أكمل عيسى المحياني الموسم، هو متواجد معنا منذا الموسم الماضي ويعرفنا جيدًا".

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لاعب إنترناسينوال البرازيلي السابق أشاد بالسعودية والشعب السعودي، مضيفًا حول مدى تأقلمه "أشعر بالاحترام والتقدير من الجميع، أنا وعائلتي نشعر بالسعادة هنا، أشكر الجميع على معاملتهم الجيدة لنا".

وأضاف حول الفارق بين كرة القدم في البرازيل والسعودية "كرة القدم السعودية تعتمد على السرعة والجانب البدني فيما البرازيلية تعتمد أكثر على الجوانب الفنية والمهارات الفردية".

وأكد أنسيلمو أنه مازال متابعًا لنتائج فريقه السابق سبورت ريسيفي والذي لعب له معارًا من إنترناسيونال موسم 2017-2018، مضيفًا حول عدم استمراره في إيطاليا، حيث قضى موسمًا واحدًا بالمناصفة بين جنوى وباليرمو، "كنت صغيرًا ولم أكن ألعب بشكل أساسي، حملت زوجتي بطفلنا الأول وخفنا أن يترعرع خارج البرازيل".

تابع "عند عودتنا للبرازيل لقضاء إحدى الإجازات، تحدثت مع المسؤولين في فريقي البرازيلي السابق "ساو كايتانو" على عودتي، توصلنا لاتفاق بالفعل وعدت لإيطاليا وأنهيت عقدي هناك وعدت للبرازيل".

وعن مدى تأثر الوحدة بتلاحم الموسمين الأخيرين في السعودية، قال البرازيلي "الفترة الأصعب كانت خلال توقف النشاط نتيجة أزمة فيروس كورونا، لأن أصعب ما قد يمر به لاعب كرة القدم هو التوقف عن اللعب، لكننا الآن استعدينا جيدًا للموسم الجديد".

وتابع حول وفرة اللاعبين البرازيليين في الدوري السعودي "شخصية اللاعبين البرازيليين الإيجابية وسرعة تأقلمهم مع الأجواء السعودية هو سبب كثرة المحترفين من البرازيل في الأندية السعودية".

وأوضح أنسيلمو أنه يتمنى السير على خُطى مواطنيه تياجو نيفيز وفيكتور سيموس وتشيكو وإلتون خوزيه وديجاو، والذين حظوا بمسيرة ممتازة في الملاعب السعودية، كما أكد أن أقرب أصدقائه حاليًا هم لوكاس ليما وريناتو شافيو ولويزينيو، بجانب جوزيف دي سوزا وإلتون خوزيه قبل أن يرحلا.

اللاعب وخلال حواره الحصري مع جول النسخة العربية تحدث عن أفضل أهدافه وأصعب مباراة له، قائلًا "مباراة النصر في مرحلة الذهاب كانت الأصعب لي مع الوحدة، تقدمنا بهدف في الشوط الأول والنصر ضغط علينا بقوة في الثاني لكننا استطعنا الفوز في النهاية".

"أفضل أهدافي كان أمام الاتحاد في الموسم الماضي، لأننا كنا متأخرين في النتيجة وقد سجلت هدف التعادل ومن ثم استطعنا الفوز باللقاء".

وأكد أنسيلمو أن هدف الوحدة للموسم القادم هو تحقيق نتائج جيدة في الدوري السعودي وكأس خادم الحرمين الشرفين ودوري أبطال آسيا، مضيفًا حول أفضل ثلاثة لاعبين سعوديين "سلمان الفرج وياسر الشهراني وعبد الفتاح عسيري المنضم للنصر من الأهلي".

أما عن اللاعبين الأجانب، فقد قال "لاعبون أجانب كثير لفتوا انتباهي في الدوري السعودي، منهم رومارينيو وريناتو شافيز ونور الدين أمرابط، بجانب لوكاس ليما ومايكون بيريرا وألبرتو بوتيا".

وحين سُئل عن المهاجم الذي يتمنى اللعب خلفه في الدوري السعودي بين عمر السومة وعبد الرزاق حمدالله وبافيتمبي جوميس، أجاب ضاحكًا "الثلاثة"، قبل أن يقول "أختار مهاجم النصر حمدالله".